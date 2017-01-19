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Iran shocked by deadly fire, collapse of Tehran high-rise

By Amir Vahdat  and Jon Gambrell
Associated Press

Published: January 19, 2017 - 01:58 PM
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Iranian firefighters work to extinguish fire of the Plasco building in central Tehran, Iran, Thursday. A high-rise building in Tehran engulfed by a fire collapsed on Thursday as scores of firefighters battled the blaze. (AP Photo/Vahid Salemi)


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