Iranians trample on U.S. flag, mark 1979 Islamic Revolution

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VEVIUkFOLCBJcmFuOiBJcmFuaWFucyBvbiBGcmlkYXkgbWFya2VkIHRoZSBhbm5pdmVyc2Fy
eSBvZiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIDE5NzkgSXNsYW1pYyBSZXZvbHV0aW9uIHdpdGggbmF0
aW9ud2lkZSBjZWxlYnJhdGlvbnMgYW5kIG1hc3MgcmFsbGllcyB0aGF0IHNhdyBwZW9wbGUgc3Rl
cCBvbiBsYXJnZSBVLlMuIGZsYWdzIGxhaWQgb3V0IG9uIHRoZSBzdHJlZXRzIHdoaWxlIFByZXNp
ZGVudCBIYXNzYW4gUm91aGFuaSBjYWxsZWQgdGhlIG5ldyBBbWVyaWNhbiBhZG1pbmlzdHJhdGlv
biAmIzgyMjA7YSBwcm9ibGVtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcyB5ZWFyLCB0aGUgYW5uaXZlcnNh
cnkgY2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBiYWNrZHJvcCBvZiByZW1hcmtzIGJ5IFByZXNpZGVudCBEb25h
bGQgVHJ1bXAsIHdobyBoYXMgYWxyZWFkeSBlbmdhZ2VkIGluIGEgd2FyIG9mIHdvcmRzIHdpdGgg
SXJhbiYjODIxNztzIGxlYWRlcnNoaXAgYW5kIHB1dCBUZWhyYW4gJiM4MjIwO29uIG5vdGljZSYj
ODIyMTsgb3ZlciBpdHMgcmVjZW50IGJhbGxpc3RpYyBtaXNzaWxlIHRlc3QuPC9wPjxwPkF0IHRo
ZSBUZWhyYW4gcmFsbGllcyBGcmlkYXksIGRlbW9uc3RyYXRvcnMgY2hhbnRlZCB0cmFkaXRpb25h
bCBzbG9nYW5zIGFnYWluc3QgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIElzcmFlbCwgYW5kIGxhdGVy
LCBodW5kcmVkcyBvZiB0aG91c2FuZHMgbWFyY2hlZCB0b3dhcmQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBj
ZW50cmFsIEF6YWRpIFNxdWFyZSwgd2hlcmUgUm91aGFuaSBhZGRyZXNzZWQgdGhlIGNyb3dkcywg
dGVsbGluZyB0aGVtIHRoYXQgSXJhbiB3aWxsIHN0cm9uZ2x5IGFuc3dlciBhbnkgdGhyZWF0IGZy
b20gaXRzIGVuZW1pZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbGwgb2YgdGhlbSBzaG91bGQga25vdyB0aGF0
IHRoZXkgbXVzdCB0YWxrIHRvIHRoZSBJcmFuaWFuIG5hdGlvbiB3aXRoIHJlc3BlY3QgYW5kIGRp
Z25pdHksJiM4MjIxOyBSb3VoYW5pIGRlY2xhcmVkLiAmIzgyMjA7T3VyIG5hdGlvbiB3aWxsIHN0
cm9uZ2x5IGFuc3dlciB0byBhbnkgdGhyZWF0LiBbSXJhbmlhbnNdIHdpbGwgcmVzaXN0IGJlZm9y
ZSBlbmVtaWVzIHVudGlsIHRoZSBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Sb3VoYW5pIGNhbGxlZCBJcmFu
IHRoZSBob21lIG9mICYjODIyMDtsaW9ucyYjODIyMTsgYnV0IHNhaWQgdGhlIGNvdW50cnkgZG9l
cyBub3Qgc2VlayBob3N0aWxpdHkuICYjODIyMDtXZSBhcmUgbm90IGFmdGVyIHRlbnNpb25zIGlu
IHRoZSByZWdpb24gYW5kIHRoZSB3b3JsZC4gV2UgYXJlIHVuaXRlZCBpbiB0aGUgZmFjZSBvZiBi
dWxseWluZyBhbmQgYW55IHRocmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hbnkgb2YgdGhlIG1hcmNoZXJz
IGNhcnJpZWQgdGhlIElyYW5pYW4gZmxhZywgb3RoZXJzIGhhZCBiYW5uZXJzIGFuZCBwb3N0ZXJz
IHdpdGggcmV2b2x1dGlvbmFyeSBzbG9nYW5zLiBQcmludGVkIFUuUy4gZmxhZ3MgYW5kIHBpY3R1
cmVzIG9mIGN1cnJlbnQgYW5kIGZvcm1lciBVLlMuIHByZXNpZGVudHMgbGF5IHNjYXR0ZXJlZCBv
biB0aGUgc3RyZWV0cyAmIzgyMTI7IHNvIHRoZXkgY291bGQgYmUgdHJhbXBsZWQgYnkgdGhlIG1h
cmNoZXJzLjwvcD48cD5JcmFuIGFuZCB0aGUgVS5TLiBoYXZlIG5vdCBoYWQgZGlwbG9tYXRpYyBy
ZWxhdGlvbnMgc2luY2UgMTk3OSwgd2hlbiBJcmFuaWFuIHN0dWRlbnRzIHN0b3JtZWQgdGhlIEFt
ZXJpY2FuIEVtYmFzc3kgYW5kIHRvb2sgNTIgQW1lcmljYW5zIGhvc3RhZ2UgZm9yIDQ0NCBkYXlz
LjwvcD48cD5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyByYWxsaWVzIGNvbW1lbW9yYXRlZCBGZWIuIDExIG9mIHRo
YXQgeWVhciwgd2hlbiBmb2xsb3dlcnMgb2YgQXlhdG9sbGFoIFJ1aG9sbGFoIEtob21laW5pIG91
c3RlZCB0aGUgVS5TLi1iYWNrZWQgU2hhaCBSZXphIFBhaGxhdmkuIFRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVz
IGhlbHBlZCBvcmNoZXN0cmF0ZSB0aGUgMTk1MyBjb3VwIHRoYXQgb3ZlcnRocmV3IElyYW4mIzgy
MTc7cyBwb3B1bGFyIHByaW1lIG1pbmlzdGVyLCBNb2hhbW1hZCBNb3NzYWRlZ2gsIHdoaWNoIGJy
b3VnaHQgUGFobGF2aSB0byBwb3dlciBhbmQgc2V0IHRoZSBzdGFnZSBmb3IgZGVjYWRlcyBvZiBt
aXN0cnVzdCBiZXR3ZWVuIHRoZSBjb3VudHJpZXMuPC9wPjxwPlNvbWUgb2YgdGhlIHBvc3RlcnMg
ZGlzdHJpYnV0ZWQgaW4gRW5nbGlzaCBvbiBGcmlkYXkgcmVhZDogJiM4MjIwO1RoYW5rcyB0byBB
bWVyaWNhbiBwZW9wbGUgZm9yIHN1cHBvcnRpbmcgTXVzbGltcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFub3Ro
ZXIgb25lIHdpdGggYSBwaWN0dXJlIG9mIFRydW1wIHNhaWQ6ICYjODIyMDtUaGFua3MgTXIuIFRy
dW1wIC4uLiBmb3IgcmV2ZWFsaW5nIHRoZSBmYWNlIG9mIHRoZSBVLlMuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7
IGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIHJlbWFya3MgYnkgQXlhdG9sbGFoIEFsaSBLaGFtZW5laSwgSXJhbiYj
ODIxNztzIHN1cHJlbWUgbGVhZGVyLCBlYXJsaWVyIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+U29ycmF5YSBL
aGFsaWxpLCBhIDQ0LXllYXItb2xkIGhhaXJzdHlsaXN0LCBzYWlkIHNoZSB3YXMgb3V0IHRvIHN1
cHBvcnQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIG9iamVjdCB0byB0aGUgJiM4MjIwO1UuUy4gYnVsbHlp
bmcgb2YgSXJhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtXaHkgcGVvcGxlIGxpa2UgVHJ1bXAgdGhp
bmsgdGhleSBjYW4gbWFrZSBkZWNpc2lvbnMgZm9yIHRoZSBlbnRpcmUgd29ybGQ/IElyYW4gaXMg
YW4gaW5kZXBlbmRlbnQgY291bnRyeSBsaWtlIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCYjODIyMTsgc2hl
IGFkZGVkLiAmIzgyMjA7SSB3aXNoIEFtZXJpY2FucyBnZXQgdG8gdmlzaXQgSXJhbiB0byBmaW5k
IG91dCB3ZSBhcmUgc2ltaWxhciB0byB0aGVtOyB3ZSB3YXJtbHkgd2VsY29tZSBvdXIgZ3Vlc3Rz
IGFuZCByZXNwZWN0IHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.