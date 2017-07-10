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Iraq declares ‘total victory’ over Islamic State in Mosul

By Susannah George
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 01:28 PM
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FILE - In this June 27, 2016 file photo, a member of Iraqi counterterrorism forces stands guard near Islamic State militant graffiti in Fallujah, Iraq. Iraq's government is setting its sight on Mosul, Iraq's second largest city that has been under IS control since June 2014, as its next major target in the fight against IS. (AP Photo/Hadi Mizban, File)

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