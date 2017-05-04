All CATEGORIES
☰ Menu

Iraq, U.S. in talks to keep American troop presence after IS

By Qassim Abdul-Zahra  and Bradley Klapper
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 08:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

U.S. soldiers from the 82nd Airborne Division fire artillery in support of Iraqi forces fighting Islamic State militants on April 17 from their base east of Mosul. The U.S. and Iraq are in talks to keeping American troops in the country after the fight against the Islamic State group is concluded, according to a U.S. official and an official from the Iraqi government. (AP Photo/Maya Alleruzzo)


MORE IN NEWS

deveny05cut Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summa interim CEO announces major shake-up to top leadership

Summa Health is undergoing a major top leadership shake-up following months of upheaval and disappointing financial results.

cradle05cut_02
‘Students’ get taste of success or failure on education path
ksu05cut_01
Kent State’s May 4 commemoration includes remembrance of Tent City protests
Wayne County deputies pull over ‘Jesus’ driving a golf cart
Regional news briefs — May 5, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next