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Iraqi advance on Mosul slows after day of fighting

By Balint Szlanko and Qassim Abdul-Zahra
Associated Press

Published: October 18, 2016 - 02:36 PM
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Iraqi forces are deployed during an offensive to retake Mosul from Islamic State militants outside Mosul, Iraq, Monday, Oct. 17, 2016. Columns of Iraqi and Kurdish forces backed by U.S.-led airstrikes slowly advanced on Mosul from several directions on Monday, launching a long-awaited operation to retake Iraq's second largest city from the Islamic State group. (AP Photo/Khalid Mohammed)


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