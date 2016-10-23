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Iraqi forces advance near Mosul as IS attacks western town

By Qassim Abdul-Zahra and Joseph Krauss
Associated Press

Published: October 23, 2016 - 10:39 PM

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