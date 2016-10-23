Iraqi forces advance near Mosul as IS attacks western town

PHA+S0hBWkVSLCBJcmFxOiBJcmFxaSBLdXJkaXNoIGZvcmNlcyBwdXNoZWQgdG93YXJkIE1vc3Vs
IG9uIFN1bmRheSwgY29yZG9uaW5nIG9mZiBlaWdodCB2aWxsYWdlcyBhbmQgY29taW5nIHdpdGhp
biA1JiMxODk7IG1pbGVzIG9mIHRoZSBub3J0aGVybiBjaXR5IGhlbGQgYnkgdGhlIElzbGFtaWMg
U3RhdGUgZ3JvdXAsIHdoaWNoIHN0YWdlZCBhbiBhdHRhY2sgaW4gYSB3ZXN0ZXJuIHRvd24gaHVu
ZHJlZHMgb2YgbWlsZXMgYXdheSBpbiBhbiBhcHBhcmVudCBkaXZlcnNpb25hcnkgdGFjdGljLjwv
cD48cD5UaGUgS3VyZGlzaCBmb3JjZXMsIGtub3duIGFzIHBlc2htZXJnYSwgc2FpZCB0aGUgYXJl
YSB0aGV5IGNvcmRvbmVkIG9mZiBtZWFzdXJlcyBhcm91bmQgNDAgc3F1YXJlIG1pbGVzLCBhbmQg
dGhhdCB0aGV5IGFsc28gc2VjdXJlZCBhICYjODIyMDtzaWduaWZpY2FudCBzdHJldGNoJiM4MjIx
OyBvZiBoaWdod2F5LiBUaGUgc3RhdGVtZW50IHNhaWQgZWlnaHQgY2FyIGJvbWJzIHdlcmUgZGVz
dHJveWVkIGluIHRoZSBvcGVyYXRpb24sIGluY2x1ZGluZyB0aHJlZSBieSBVLlMuLWxlZCBjb2Fs
aXRpb24gYWlyY3JhZnQsIGFuZCAmIzgyMjA7ZG96ZW5zJiM4MjIxOyBvZiBtaWxpdGFudHMgd2Vy
ZSBraWxsZWQuPC9wPjxwPlRoZSBvZmZlbnNpdmUgbmVhciB0aGUgdG93biBvZiBCYXNoaXFhIGNh
bWUgbmVhcmx5IGEgd2VlayBhZnRlciBJcmFxIGFubm91bmNlZCB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIGxv
bmctYXdhaXRlZCBNb3N1bCBvZmZlbnNpdmUuIElyYXFpIGFuZCBLdXJkaXNoIGZvcmNlcyBhcmUg
YXBwcm9hY2hpbmcgZnJvbSB0aGUgbm9ydGgsIGVhc3QgYW5kIHNvdXRoIHRocm91Z2ggYSBiZWx0
IG9mIG1vc3RseSBhYmFuZG9uZWQgYW5kIGhlYXZpbHkgbWluZWQgdmlsbGFnZXMgc2NhdHRlcmVk
IGFjcm9zcyB0aGUgTmluZXZhaCBwbGFpbi48L3A+PHA+TWFqLiBHZW4uIEhhaWRlciBGYWRoaSwg
b2YgSXJhcSYjODIxNztzIHNwZWNpYWwgZm9yY2VzLCBzYWlkIHRoZXkgYWxzbyB0b29rIHBhcnQg
aW4gdGhlIG9wZXJhdGlvbiBhbmQgdGhhdCBCYXNoaXFhIHdhcyBjb21wbGV0ZWx5IGVuY2lyY2xl
ZC48L3A+PHA+SXNsYW1pYyBTdGF0ZSBoYXMgcHV0IHVwIHN0aWZmIHJlc2lzdGFuY2UgaW4gbWFu
eSBhcmVhcyBhbmQgaGFzIGNhcnJpZWQgb3V0IGF0dGFja3MgZnVydGhlciBhZmllbGQgdGhhdCBh
cHBlYXIgYWltZWQgYXQgZGl2ZXJ0aW5nIGF0dGVudGlvbiBmcm9tIHRoZSBNb3N1bCBvcGVyYXRp
b24uPC9wPjxwPklTIG1pbGl0YW50cyBzdG9ybWVkIGludG8gdGhlIHRvd24gb2YgUnV0YmEsIGlu
IGZhciB3ZXN0ZXJuIElyYXEsIHVubGVhc2hpbmcgdGhyZWUgc3VpY2lkZSBjYXIgYm9tYnMgdGhh
dCB3ZXJlIGJsb3duIHVwIGJlZm9yZSBoaXR0aW5nIHRoZWlyIHRhcmdldHMsIGFjY29yZGluZyB0
byB0aGUgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgSm9pbnQgTWlsaXRhcnkgQ29tbWFuZCwgQnJpZy4gR2Vu
LiBZYWh5YSBSYXNvb2wuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgc29tZSBtaWxpdGFudHMgd2VyZSBraWxsZWQs
IHdpdGhvdXQgZ2l2aW5nIGFuIGV4YWN0IGZpZ3VyZSwgYW5kIGRlY2xpbmVkIHRvIHNheSB3aGV0
aGVyIGFueSBjaXZpbGlhbnMgb3IgSXJhcWkgZm9yY2VzIHdlcmUga2lsbGVkLiBIZSBzYWlkIHRo
ZSBtaWxpdGFudHMgZGlkIG5vdCBzZWl6ZSBhbnkgZ292ZXJubWVudCBidWlsZGluZ3MgYW5kIHRo
YXQgdGhlIHNpdHVhdGlvbiAmIzgyMjA7aXMgdW5kZXIgY29udHJvbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBJUy1ydW4gQWFtYXEgbmV3cyBhZ2VuY3kgaGFkIGVhcmxpZXIgc2FpZCBtaWxpdGFudHMgc3Rv
cm1lZCBSdXRiYSBmcm9tIHNldmVyYWwgZGlyZWN0aW9ucy48L3A+PHA+VS5TLiBEZWZlbnNlIFNl
Y3JldGFyeSBBc2ggQ2FydGVyIHZpc2l0ZWQgSXJiaWwgb24gU3VuZGF5IGZvciBhIGNsb3NlciBh
c3Nlc3NtZW50IG9mIHRoZSBmaWdodCBhZ2FpbnN0IHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGFuZCB0byBo
ZWFyIGZyb20gS3VyZGlzaCBsZWFkZXJzLiBDYXJ0ZXIgbWV0IHdpdGggS3VyZGlzaCBsZWFkZXIg
TWFzb3VkIEJhcnphbmksIGFzIHdlbGwgYXMgVS5TLiBzZXJ2aWNlIG1lbWJlcnMsIHdobyBhcmUg
bm90IGZhciBmcm9tIHRoZSBiYXR0bGUuIDwvcD48cD5MdC4gR2VuLiBTdGVwaGVuIFRvd25zZW5k
LCB0aGUgdG9wIFUuUy4gY29tbWFuZGVyIGluIElyYXEsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIHRoYXQgdGhl
IGluZm9ybWF0aW9uIGhlIGhhcyBnYXRoZXJlZCBzdWdnZXN0cyBCYXJ6YW5pIHdhcyBjb3JyZWN0
IHRoYXQgdGhlcmUgaGFzIGJlZW4gJiM4MjIwO2NvbnNpZGVyYWJsZSBzdWNjZXNzJiM4MjIxOyBp
biBCYXNoaXFhLiBUb3duc2VuZCBzYWlkIHRoZSBLdXJkaXNoIGZvcmNlcyBtZXJpdCByZWNvZ25p
dGlvbiBmb3IgdGhlaXIgc3VjY2Vzcy48L3A+PHA+Q2FydGVyIHNhaWQgaGUgd2FudHMgdG8gc2Vl
IG1pbGl0YXJ5IG9wZXJhdGlvbnMgdG8gaXNvbGF0ZSBJUyBmaWdodGVycyBpbiBSYXFxYSwgU3ly
aWEsIHRvIGJlZ2luICYjODIyMDthcyBzb29uIGFzIHBvc3NpYmxlLiYjODIyMTsgSGUgc2FpZCB0
aGVyZSB3aWxsIGJlIHNpbXVsdGFuZW91cyBvcGVyYXRpb25zIGluIE1vc3VsIGFuZCBSYXFxYSwg
YW5kIHRoYXQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgd291bGQgY29vcmRpbmF0ZSBpbiBSYXFxYSB3aXRo
IGl0cyBwYXJ0bmVycy4gVGhlIFUuUy4gaGFzIGJlZW4gd29ya2luZyB3aXRoIFN5cmlhbiByZWJl
bCBmaWdodGVycy48L3A+PHA+UGVzaG1lcmdhIEJyaWcuIEdlbi4gSGFsZ29yZCBIZWttZXQsIGEg
c3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgS3VyZGlzaCBmb3JjZXMsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIHRoYXQgMjUg
b2YgdGhlaXIgdHJvb3BzIGhhdmUgYmVlbiBraWxsZWQgc2luY2UgdGhlIGJhdHRsZSB0byByZXRh
a2UgTW9zdWwgYmVnYW4gYW5kIGEgJiM4MjIwO2xhcmdlIG51bWJlciYjODIyMTsgaGFkIGJlZW4g
d291bmRlZC4gU3BlYWtpbmcgdGhyb3VnaCBhbiBpbnRlcnByZXRlciwgaGUgc2FpZCB0aGVyZSBo
YXMgYmVlbiBnb29kIGNvYWxpdGlvbiBhaXIgc3VwcG9ydCwgYnV0IHRyb29wcyBjb3VsZCB1c2Ug
bW9yZSBtaWxpdGFyeSByZXNvdXJjZXMsIGVzcGVjaWFsbHkgYXJtb3JlZCB2ZWhpY2xlcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.