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Iraqi troops launch battle for last IS stronghold in Mosul

By Sinan Salaheddin
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 10:20 PM
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In this June 8, 2009 file photo, residents walk past the tilted minaret of al-Nuri mosque in busy market area in Mosul, Iraq. U.S.-backed Iraqi troops pushed into the last Islamic State stronghold in the country's second largest city of Mosul on Sunday, an Iraqi commander said, formally launching the final major battle of an eight-month campaign. (AP Photo/Maya Alleruzzo)


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