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Iraqis finally put out some oil fires set months ago by Islamic State

By Brian Rohan and Sinan Salaheddin
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 02:51 PM
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A boy plays with a homemade toy gun in Qayara, south of Mosul, Iraq, Tuesday. For months, residents of the Iraqi town of Qayara have lived in the darkness from a cloud of toxic fumes released by oil fields lit by retreating Islamic State fighters. (AP Photo/Felipe Dana)


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