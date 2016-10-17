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Iraqis push toward Islamic State-held Mosul in long-awaited offensive

By Susannah George
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 09:09 PM
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Smoke rises from Islamic state positions after an airstrike by coalition forces in villages surrounding Mosul, in Khazer, about 30 kilometers (19 miles) east of Mosul, Iraq, Monday. Iraqi government and Kurdish forces, backed by U.S.-led coalition air and ground support, launched coordinated military operations early on Monday as the long-awaited fight to wrest the northern city of Mosul from Islamic State fighters got underway.(AP Photo)


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