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IS gunmen in white lab coats kill 30 in Kabul hospital

By Rahim Faiez and Amir Shah
Associated Press

Published: March 8, 2017 - 11:09 PM
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Afghans cry after an attack on a military hospital in Kabul, Afghanistan, Wednesday. Gunmen stormed a military hospital in Afghanistan's capital on Wednesday, killing at least four people and wounding more than 60, setting off clashes with security forces that were still underway hours later. (AP Photo/Rahmat Gul)


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