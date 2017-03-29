All CATEGORIES
☰ Menu

Militants in Mideast

ISIS holds terrified civilians as human shields in Syrian city

By Bassem Mroue and Lori Hinnant
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 08:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated file image posted on a militant website on Jan. 14, 2014, which has been verified and is consistent with other AP reporting, shows fighters from the al-Qaida linked Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), now called the Islamic State group, marching in Raqqa, Syria. As U.S.-backed forces bear down on the city, the militants have been preparing defenses of their de facto capital. Tarps have been put under streets to hide movements underneath, and sandbags and earthen beams have gone up. Iraqi and Syrian fighters _ including some who withdrew from Iraqs Mosul _ are leading the defense while most European jihads have been sent elsewhere, perhaps for use later in attacks in their homelands. (militant photo via AP)


MORE IN NEWS

lgbt30cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now

Akron Civil Rights Commission is celebrated by LGBT community, which now has somewhere to report discrimination. But hearing such complaints has also drawn the ire of some.

summa30cut
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end
battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt?
aps30cut
Akron school board approves teachers contract, receives master plan for academies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next