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Islamic State- claimed attacks on Iran’s parliament, shrine kill 12

By Amir Vahdat And Aya Batrawy
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 10:55 AM
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Police officers control the scene, around of shrine of late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini, after an assault by several attackers in Tehran, just outside Tehran, Iran, Wednesday, June 7, 2017. Suicide bombers and gunmen stormed into Iran's parliament and targeted the shrine of Ayatollah Ruhollah Khomeini on Wednesday, killing a security guard and wounding several other people in rare twin attacks, with the siege at the legislature still underway. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)


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