All CATEGORIES
☰ Menu

Islamic State claims attack on police officers in Paris

By Lori Hinnant and Sylvie Corbet
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 03:45 PM | Updated: April 20, 2017 - 08:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this image made from video, police attend the scene after an incident on the Champs-Elysees in Paris, Thursday April 20, 2017. French media are reporting that two police officers were shot Thursday on the famed shopping boulevard and the area has been evacuated. (AP Photo)


MORE IN NEWS

antihate20cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort - 10:45 PM

RICHFIELD: Tuesday evening, Kathy Hayes heard the words that she needed to hear from her village’s elected officials.

weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list - 10:45 PM
metro21web
Akron law firm investigating rambling email sent by Metro RTA executive director - 9:49 PM
safety21cut_1
Hudson and Hinckley Township make the top 10 in list of the 50 safest communities in Ohio - 9:49 PM
Mother of 19-year-old drowning victim files $5 million wrongful death suit against man, 57, who said he was teen’s best friend - 9:49 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next