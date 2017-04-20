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Islamic State claims Champs-Elysees attack on police officers in Paris

By Lori Hinnant and Sylvie Corbet
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 03:45 PM | Updated: April 20, 2017 - 06:09 PM
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In this image made from video, police attend the scene after an incident on the Champs-Elysees in Paris, Thursday April 20, 2017. French media are reporting that two police officers were shot Thursday on the famed shopping boulevard and the area has been evacuated. (AP Photo)


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