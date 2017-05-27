All CATEGORIES
☰ Menu

Islamic State claims responsibility for Egypt attack

By Amr Nabil and Heba Afify
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 10:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Relatives of Coptic Christians who were killed during a bus attack, mourn by their coffins during a funeral service, at Abu Garnous Cathedral in Minya, Egypt, Friday. Egyptian security and medical officials say the death toll in the shooting by masked gunmen of a bus carrying Christians, many of them children, on their way to a remote desert monastery has risen to over 20. �(AP Photo/Amr Nabil)


MORE IN NEWS

funeral28cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire

Tony Huggins planned to tease his 14-year-old nephew about his sudden new devotion to church when he saw him Mother’s Day.

chambers28web
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life
Bob Dyer: Spelling bee misspells its own history
museum20cut_04
Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article
climate28cut_01
Trump makes G-7 deal on trade, takes rain check on climate
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next