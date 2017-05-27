Islamic State claims responsibility for Egypt attack

PHA+TUlOWUEsIEVneXB0OiBUaGUgSXNsYW1pYyBTdGF0ZSBncm91cCBvbiBTYXR1cmRheSBjbGFp
bWVkIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgYXR0YWNrIG9uIGEgYnVzIGNhcnJ5aW5nIENocmlz
dGlhbnMgb24gdGhlaXIgd2F5IHRvIGEgcmVtb3RlIGRlc2VydCBtb25hc3Rlcnkgc291dGggb2Yg
dGhlIEVneXB0aWFuIGNhcGl0YWwsIENhaXJvLCB3aGljaCBraWxsZWQgMjkuPC9wPjxwPkVneXB0
IHJlc3BvbmRlZCB0byBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBhdHRhY2sgYnkgbGF1bmNoaW5nIGEgc2VyaWVz
IG9mIGFpcnN0cmlrZXMgdGhhdCB0YXJnZXRlZCB3aGF0IGl0IHNhaWQgd2VyZSBtaWxpdGFudCBi
YXNlcyBpbiBlYXN0ZXJuIExpYnlhIGF0ICB3aGljaCB0aGUgYXNzYWlsYW50cyB3ZXJlIHRyYWlu
ZWQuIE9uIFNhdHVyZGF5LCB0aGUgbWlsaXRhcnkgc2FpZCBvbiBpdHMgb2ZmaWNpYWwgRmFjZWJv
b2sgcGFnZSB0aGF0IHRoZSBhaXJzdHJpa2VzIHdlcmUgY29udGludWluZyAmIzgyMjA7ZGF5IGFu
ZCBuaWdodCYjODIyMTsgYW5kIHRoYXQgdGhleSBoYXZlICYjODIyMDtjb21wbGV0ZWx5JiM4MjIx
OyBkZXN0cm95ZWQgdGhlaXIgdGFyZ2V0cy4gSXQgZ2F2ZSBubyBkZXRhaWxzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2hhdCB5b3UmIzgyMTc7dmUgc2VlbiB0b2RheSB3aWxsIG5vdCBnbyB1bnB1bmlzaGVkLiBB
biBleHRyZW1lbHkgcGFpbmZ1bCBzdHJpa2UgaGFzIGJlZW4gZGVhbHQgdG8gdGhlIGJhc2VzLiBF
Z3lwdCB3aWxsIG5ldmVyIGhlc2l0YXRlIHRvIHN0cmlrZSB0ZXJyb3IgYmFzZXMgYW55d2hlcmUs
JiM4MjIxOyBQcmVzaWRlbnQgQWJkZWwtRmF0dGFoIGVsLVNpc3NpIHNhaWQgaW4gYSB0ZWxldmlz
ZWQgYWRkcmVzcyB0byB0aGUgbmF0aW9uIGxhdGUgRnJpZGF5LjwvcD48cD5IZSBzYWlkIHRoZSBh
dHRhY2tzIG9uIENocmlzdGlhbnMgYXJlIGFpbWVkIGF0IGRyaXZpbmcgYSB3ZWRnZSBiZXR3ZWVu
IHRoZW0gYW5kIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgTXVzbGltIG1ham9yaXR5LjwvcD48cD5FbC1T
aXNzaSBhbHNvIGFwcGVhbGVkIHRvIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgdG8gbGVhZCB0aGUg
Z2xvYmFsIHdhciBhZ2FpbnN0IHRlcnJvci48L3A+PHA+VGhlIGNsYWltIG9mIHJlc3BvbnNpYmls
aXR5LCBwdWJsaXNoZWQgYnkgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyBBYW1hcSBu
ZXdzIGFnZW5jeSwgdGFrZXMgdG8gZm91ciB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGRlYWRseSBhdHRhY2tzIHRh
cmdldGluZyBDaHJpc3RpYW5zIHNpbmNlIERlY2VtYmVyIHRoYXQgdGhlIGV4dHJlbWlzdCBncm91
cCBzYXlzIGl0JiM4MjE3O3MgYmVoaW5kLiBJdCBwdXQgdGhlIGRlYXRoIHRvbGwgYXQgMzIsIGJ1
dCB0aGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRpYXRlIGV4cGxhbmF0aW9uIGZvciB0aGUgZGlzY3JlcGFuY3ku
PC9wPjxwPkluIGFsbCwgdGhlIGZvdXIgYXR0YWNrcyAmIzgyMTI7IEZyaWRheSYjODIxNztzLCB0
d28gaW4gQXByaWwgYW5kIG9uZSBpbiBEZWNlbWJlciAmIzgyMTI7IGtpbGxlZCBhdCBsZWFzdCAx
MDQgcGVvcGxlLCBtb3N0bHkgQ2hyaXN0aWFucy4gRWwtU2lzc2kgZGVjbGFyZWQgYSB0aHJlZS1t
b250aCBzdGF0ZSBvZiBlbWVyZ2VuY3kgZm9sbG93aW5nIEFwcmlsJiM4MjE3O3MgdHdpbiBhdHRh
Y2tzLCB3aGljaCBmZWxsIG9uIFBhbG0gU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUgRWd5cHRpYW4gQ2FiaW5l
dCwgbWVhbndoaWxlLCBzYWlkIDEzIHZpY3RpbXMgb2YgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgY2FybmFnZSBy
ZW1haW5lZCBob3NwaXRhbGl6ZWQgaW4gQ2Fpcm8gYW5kIE1pbnlhIHByb3ZpbmNlLCB3aGVyZSB0
aGUgYXR0YWNrIHRvb2sgcGxhY2UuIFRoZSBibG9vZHNoZWQgY2FtZSBvbiB0aGUgZXZlIG9mIHRo
ZSBzdGFydCBvZiB0aGUgTXVzbGltIGhvbHkgbW9udGggb2YgUmFtYWRhbi48L3A+PHA+RWwtU2lz
c2kgdG9sZCBQb3BlIFRhd2Fkcm9zIElJLCBzcGlyaXR1YWwgbGVhZGVyIG9mIEVneXB0JiM4MjE3
O3MgQ29wdGljIE9ydGhvZG94IENodXJjaCwgaW4gYSBwaG9uZSBjYWxsIGxhdGUgRnJpZGF5IHRo
YXQgaGlzIGdvdmVybm1lbnQgd291bGQgbm90IHJlc3QgdW50aWwgdGhlIHBlcnBldHJhdG9ycyBv
ZiB0aGUgYXR0YWNrIHdlcmUgcHVuaXNoZWQuPC9wPjxwPkVneXB0JiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVu
dCBoYXMgYmVlbiBzdHJ1Z2dsaW5nIHRvIGNvbnRhaW4gYW4gaW5zdXJnZW5jeSBieSBJc2xhbWlj
IG1pbGl0YW50cyBsZWQgYnkgYW4gSVMgYWZmaWxpYXRlIHRoYXQgaXMgY2VudGVyZWQgaW4gdGhl
IG5vcnRoZXJuIHJlZ2lvbiBvZiB0aGUgU2luYWkgUGVuaW5zdWxhLCB0aG91Z2ggYXR0YWNrcyBv
biB0aGUgbWFpbmxhbmQgaGF2ZSByZWNlbnRseSBpbmNyZWFzZWQuPC9wPjxwPkFmdGVyIGEgdmlz
aXQgdG8gRWd5cHQgbGFzdCBtb250aCBieSBQb3BlIEZyYW5jaXMsIElTIHZvd2VkIHRvIGVzY2Fs
YXRlIGF0dGFja3MgYWdhaW5zdCBDaHJpc3RpYW5zIGFuZCB1cmdlZCBNdXNsaW1zIHRvIHN0ZWVy
IGNsZWFyIG9mIENocmlzdGlhbiBnYXRoZXJpbmdzIGFuZCBXZXN0ZXJuIGVtYmFzc2llcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.