All CATEGORIES
☰ Menu

Israel mourns as preparations begin for Peres’ funeral

By Aron Heller
Associated Press

Published: September 28, 2016 - 11:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 20, 2013, file photo, President Barack Obama is greeted by Israeli President Shimon Peres, left, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upon his arrival ceremony at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv, Israel. Shimon Peres, a former Israeli president and prime minister, whose life story mirrored that of the Jewish state and who was celebrated around the world as a Nobel prize-winning visionary who pushed his country toward peace, has died, the Israeli news website YNet reported early Wednesday, Sept. 28, 2016. He was 93. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


MORE IN NEWS

Green school district wants more money from the city for tax abatement deals - 10:04 PM

GREEN: City and school board officials are trying to reach an agreement over an alleged $1 million shortfall in payments to the district in lieu of taxes and another similar deal worth $1.1 million for the schools.

queen28_01
Meet Mantua’s new millionaire: Queen of Hearts winner Terri Vechery
cascade29cut_01
Downtown tire factory-turned-apartment building to welcome visitors Saturday - 10:02 PM
mchouse27cut_02
Big(ger) Mac: Akron’s Ronald McDonald House tripling in size; more than 8,511 served so far this year - 9:38 PM
trafficct18cut_01
Summit County addresses human trafficking in new juvenile court program that is a first in Ohio
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next