Israel passes law legalizing thousands of settlement homes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkVSVVNBTEVNOiBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBwYXJsaWFtZW50IG9uIE1vbmRheSBwYXNzZWQg
YSBjb250ZW50aW91cyBsYXcgbWVhbnQgdG8gcmV0cm9hY3RpdmVseSBsZWdhbGl6ZSB0aG91c2Fu
ZHMgb2YgV2VzdCBCYW5rIHNldHRsZW1lbnQgaG9tZXMgYnVpbHQgdW5sYXdmdWxseSBvbiBwcml2
YXRlIFBhbGVzdGluaWFuIGxhbmQsIGEgc3RlcCB0aGF0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHRyaWdnZXIg
aW50ZXJuYXRpb25hbCBvdXRyYWdlIGFuZCBhIGZsdXJyeSBvZiBsYXdzdWl0cyBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBtZWFzdXJlLjwvcD48cD5UaGUgZXhwbG9zaXZlIGxhdyBpcyB0aGUgbGF0ZXN0IGluIGEgc2Vy
aWVzIG9mIHByby1zZXR0bGVyIHN0ZXBzIHRha2VuIGJ5IElzcmFlbCYjODIxNztzIGhhcmQtbGlu
ZSBnb3Zlcm5tZW50IHNpbmNlIHRoZSBlbGVjdGlvbiBvZiBEb25hbGQgVHJ1bXAgYXMgVS5TLiBw
cmVzaWRlbnQuIEhlIGlzIHNlZW4gYXMgbW9yZSBzeW1wYXRoZXRpYyB0byBJc3JhZWwmIzgyMTc7
cyBzZXR0bGVtZW50IHBvbGljaWVzIHRoYW4gaGlzIGZpZXJjZWx5IGNyaXRpY2FsIHByZWRlY2Vz
c29yLCBhbmQgdGhlIElzcmFlbGkgZ292ZXJubWVudCBoYXMgYXBwcm92ZWQgcGxhbnMgdG8gYnVp
bGQgdGhvdXNhbmRzIG9mIG5ldyBob21lcyBvbiBvY2N1cGllZCB0ZXJyaXRvcnkgc2luY2UgVHJ1
bXAgdG9vayBvZmZpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgdm90aW5nIHRvbmlnaHQgb24gb3Vy
IHJpZ2h0IHRvIHRoZSBsYW5kLCYjODIyMTsgQ2FiaW5ldCBtaW5pc3RlciBPZmlyIEFrdW5pcyBz
YWlkIGR1cmluZyBhIHN0b3JteSBkZWJhdGUgYWhlYWQgb2YgdGhlIHZvdGUuICYjODIyMDtXZSBh
cmUgdm90aW5nIHRvbmlnaHQgb24gdGhlIGNvbm5lY3Rpb24gYmV0d2VlbiB0aGUgSmV3aXNoIHBl
b3BsZSBhbmQgaXRzIGxhbmQuIFRoaXMgd2hvbGUgbGFuZCBpcyBvdXJzLiBBbGwgb2YgaXQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5Dcml0aWNzIHNheSB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gZW5zaHJpbmVzIGludG8gbGF3
IHRoZSB0aGVmdCBvZiBQYWxlc3RpbmlhbiBsYW5kLCBhbmQgaXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUg
Y2hhbGxlbmdlZCBpbiBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBTdXByZW1lIENvdXJ0LiBBY2NvcmRpbmcgdG8g
dGhlIGxhdywgUGFsZXN0aW5pYW4gbGFuZG93bmVycyB3b3VsZCBiZSBjb21wZW5zYXRlZCBlaXRo
ZXIgd2l0aCBtb25leSBvciBhbHRlcm5hdGl2ZSBsYW5kLCBldmVuIGlmIHRoZXkgZGlkIG5vdCBh
Z3JlZSB0byBnaXZlIHVwIHRoZWlyIHByb3BlcnR5LjwvcD48cD5UaGUgdm90ZSBwYXNzZWQgNjAt
NTIgaW4gSXNyYWVsJiM4MjE3O3MgMTIwLW1lbWJlciBLbmVzc2V0IGZvbGxvd2luZyBhIHJhdWNv
dXMgZGViYXRlIGluIHdoaWNoIG9wcG9zaXRpb24gbGF3bWFrZXJzIHNob3V0ZWQgZnJvbSB0aGVp
ciBzZWF0cyBhdCBnb3Zlcm5pbmcgY29hbGl0aW9uIGxhd21ha2VycyBzcGVha2luZyBpbiBmYXZv
ciBvZiB0aGUgdm90ZSBmcm9tIHRoZSBkYWlzLiBTb21lIGxlZ2lzbGF0b3JzIHN1cHBvcnRpdmUg
b2YgdGhlIGxhdyB0b29rIHBpY3R1cmVzIG9mIHRoZSBwbGVudW0gd2hpbGUgc29tZSBzcGVjdGF0
b3JzIGluIHZpc2l0b3JzJiM4MjE3OyBzZWF0cyByYWlzZWQgYmxhY2sgY2xvdGggaW4gYXBwYXJl
bnQgcHJvdGVzdC48L3A+PHA+SXNyYWVsaSBQcmltZSBNaW5pc3RlciBCZW5qYW1pbiBOZXRhbnlh
aHUgaGFkIHZvaWNlZCBtaXNnaXZpbmdzIGFib3V0IHRoZSBsYXcsIHJlcG9ydGVkbHkgZXhwcmVz
c2luZyBjb25jZXJuIGl0IGNvdWxkIGxlYWQgdG8gaW50ZXJuYXRpb25hbCBjZW5zdXJlIGFuZCBz
YXlpbmcgaGUgd2FudGVkIHRvIGNvb3JkaW5hdGUgd2l0aCB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gYmVmb3JlIGEgdm90ZS48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlJiM4MjE3O3MgaW1tZWRpYXRl
IHJlc3BvbnNlIHdhcyB0byByZWZlciB0byBpdHMgc3RhdGVtZW50IGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IHNh
aWQgdGhlIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBuZXcgc2V0dGxlbWVudHMgJiM4MjIwO21heSBub3QgYmUg
aGVscGZ1bCYjODIyMTsgaW4gYWNoaWV2aW5nIGFuIElzcmFlbGktUGFsZXN0aW5pYW4gcGVhY2Uu
PC9wPjxwPk5ldGFueWFodSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgaGFzIGNhbGxlZCB0aGUg
YmlsbCB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGFuZCBzYWlkIGhlIHdvbiYjODIxNzt0IGRlZmVuZCBpdCBp
biB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydC4gQ3JpdGljcyB3YXJuZWQgaXQgY291bGQgZHJhZyBJc3JhZWwg
aW50byBhIGxlZ2FsIGJhdHRsZSBhdCB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDcmltaW5hbCBDb3VydCBh
dCB0aGUgSGFndWUsIE5ldGhlcmxhbmRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.