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Israel pays respects to Peres as leaders arrive for funeral

By Aron Heller
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 09:57 AM
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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pays respects by the coffin of former Israeli President Shimon Peres at the Knesset, Israel's Parliament, in Jerusalem, Thursday. Peres died early Wednesday from complications from a stroke. He was 93. (AP Photo/Ariel Schalit)


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