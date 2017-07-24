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Israel removes controversial metal detectors from holy site entrance

By Karin Laub and Ian Deitch
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 08:49 PM
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Israeli police officers dismantle metal detectors outside the Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem's Old City, early Tuesday, July 25, 2017. Israel's security cabinet has decided to remove metal detectors set up at the entrance to a Jerusalem holy site which had angered Muslims. (AP Photo/Mahmoud Illean)


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