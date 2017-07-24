Israel removes controversial metal detectors from holy site entrance

PHA+SkVSVVNBTEVNOiBJc3JhZWwgYmVnYW4gcmVtb3ZpbmcgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzIGZyb20g
ZW50cmFuY2VzIHRvIGEgbWFqb3IgSmVydXNhbGVtIHNocmluZSBlYXJseSBUdWVzZGF5IG1vcm5p
bmcgdG8gZGVmdXNlIGEgY3Jpc2lzIG92ZXIgdGhlIHNpdGUgdGhhdCBhbmdlcmVkIHRoZSBNdXNs
aW0gd29ybGQgYW5kIHRyaWdnZXJlZCBzb21lIG9mIHRoZSB3b3JzdCBJc3JhZWxpLVBhbGVzdGlu
aWFuIGNsYXNoZXMgaW4geWVhcnMuPC9wPjxwPlRoZSBJc3JhZWxpIFNlY3VyaXR5IENhYmluZXQg
aGFkIG1ldCBmb3IgYSBzZWNvbmQgc3RyYWlnaHQgZGF5IE1vbmRheSB0byBmaW5kIGFuIGFsdGVy
bmF0aXZlIHRvIHRoZSBtZXRhbCBkZXRlY3RvcnMsIHdoaWNoIHdlcmUgaW5zdGFsbGVkIGZvbGxv
d2luZyBhIGRlYWRseSBQYWxlc3RpbmlhbiBhdHRhY2sgYXQgdGhlIGhvbHkgc2l0ZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZSBTZWN1cml0eSBDYWJpbmV0IGFjY2VwdGVkIHRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbiBv
ZiBhbGwgb2YgdGhlIHNlY3VyaXR5IGJvZGllcyB0byBpbmNvcnBvcmF0ZSBzZWN1cml0eSBtZWFz
dXJlcyBiYXNlZCBvbiBhZHZhbmNlZCB0ZWNobm9sb2dpZXMgKCYjODIyMTtzbWFydCBjaGVja3Mm
IzgyMjE7KSBhbmQgb3RoZXIgbWVhc3VyZXMgaW5zdGVhZCBvZiBtZXRhbCBkZXRlY3RvcnMsJiM4
MjIxOyBJc3JhZWwgYW5ub3VuY2VkIFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+SXQgc2FpZCB0aGUg
bWVhc3VyZSB3aWxsICYjODIyMDtlbnN1cmUgdGhlIHNlY3VyaXR5IG9mIHZpc2l0b3JzIGFuZCB3
b3JzaGlwcGVycyYjODIyMTsgYXQgdGhlIGhvbHkgc2l0ZSBhbmQgaW4gSmVydXNhbGVtJiM4MjE3
O3MgT2xkIENpdHkuIDwvcD48cD5JdCBhZGRlZCB0aGF0IHBvbGljZSB3aWxsIGluY3JlYXNlIGl0
cyBmb3JjZXMgaW4gdGhlIGFyZWEgdW50aWwgdGhlIG5ldyBzZWN1cml0eSBtZWFzdXJlcyBhcmUg
aW4gcGxhY2UuPC9wPjxwPklzcmFlbGkgbWVkaWEgZWFybGllciByZXBvcnRlZCBoaWdoLXJlc29s
dXRpb24gY2FtZXJhcyBjYXBhYmxlIG9mIGRldGVjdGluZyBoaWRkZW4gb2JqZWN0cyB3b3VsZCBi
ZSBkZXBsb3llZC48L3A+PHA+SXNyYWVsIGVyZWN0ZWQgdGhlIG1ldGFsIGRldGVjdG9ycyBhZnRl
ciBBcmFiIGd1bm1lbiBraWxsZWQgdHdvIHBvbGljZW1lbiBmcm9tIGluc2lkZSB0aGUgc2hyaW5l
LCBob2x5IHRvIE11c2xpbXMgYW5kIEpld3MsIGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aC4gVGhlIG1vdmUg
aW5jZW5zZWQgdGhlIE11c2xpbSB3b3JsZCBhbmQgdHJpZ2dlcmVkIHZpb2xlbmNlLjwvcD48cD5U
aGUgZmF0ZSBvZiB0aGUgc2l0ZSBpcyBhbiBlbW90aW9uYWwgaXNzdWUgYXQgdGhlIGhlYXJ0IG9m
IHRoZSBjb25mbGljdCBiZXR3ZWVuIElzcmFlbCBhbmQgdGhlIFBhbGVzdGluaWFucy4gRXZlbiB0
aGUgc21hbGxlc3QgcGVyY2VpdmVkIGNoYW5nZSB0byBkZWxpY2F0ZSBhcnJhbmdlbWVudHMgcGVy
dGFpbmluZyB0byB0aGUgc2l0ZSBzcGFya3MgdGVuc2lvbnMuPC9wPjxwPkp1c3QgYSBmZXcgaG91
cnMgZWFybGllciwgSXNyYWVsIGFuZCBKb3JkYW4gcmVzb2x2ZWQgYSBkaXBsb21hdGljIHN0YW5k
b2ZmIGFmdGVyIGEgZGF5IG9mIGhpZ2gtbGV2ZWwgbmVnb3RpYXRpb25zIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0
aCB0aGUgZXZhY3VhdGlvbiBvZiBJc3JhZWxpIEVtYmFzc3kgc3RhZmYgZnJvbSB0aGVpciBiYXNl
IGluIEpvcmRhbiB0byBJc3JhZWwuPC9wPjxwPlRoZSBjcmlzaXMgaGFkIGJlZW4gdHJpZ2dlcmVk
IGJ5IGEgc2hvb3RpbmcgU3VuZGF5IGluIHdoaWNoIGFuIElzcmFlbGkgRW1iYXNzeSBndWFyZCBr
aWxsZWQgdHdvIEpvcmRhbmlhbnMgYWZ0ZXIgb25lIGF0dGFja2VkIGhpbSB3aXRoIGEgc2NyZXdk
cml2ZXIuIEpvcmRhbiBpbml0aWFsbHkgc2FpZCB0aGUgZ3VhcmQgY291bGQgb25seSBsZWF2ZSBh
ZnRlciBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLCB3aGlsZSBJc3JhZWwgc2FpZCBoZSBlbmpveWVkIGRpcGxv
bWF0aWMgaW1tdW5pdHkuPC9wPjxwPlRoZSBjcmlzaXMgd2FzIHJlc29sdmVkIGFmdGVyIGEgcGhv
bmUgY2FsbCBsYXRlIE1vbmRheSBiZXR3ZWVuIElzcmFlbGkgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVuamFt
aW4gTmV0YW55YWh1IGFuZCBKb3JkYW4mIzgyMTc7cyBLaW5nIEFiZHVsbGFoIElJLjwvcD48cD5N
ZWRpYSByZXBvcnRzIGhhZCBzYWlkIHRoZSBkZWFsIGNvdWxkIHNlZSB0aGUgZW1iYXNzeSBzZWN1
cml0eSBndWFyZCByZWxlYXNlZCBpbiBleGNoYW5nZSBmb3IgdGhlIHJlbW92YWwgb2YgdGhlIG1l
dGFsIGRldGVjdG9ycy48L3A+PHA+VGhlIDM3LWFjcmUgd2FsbGVkIGNvbXBvdW5kIGluIEplcnVz
YWxlbSBpcyB0aGUgdGhpcmQtaG9saWVzdCBzaXRlIG9mIElzbGFtLCBhZnRlciBNZWNjYSBhbmQg
TWVkaW5hIGluIFNhdWRpIEFyYWJpYS4gSXQgaXMgYWxzbyB0aGUgaG9saWVzdCBzaXRlIG9mIEp1
ZGFpc20sIHJldmVyZWQgYXMgdGhlIHBsYWNlIHdoZXJlIGJpYmxpY2FsIFRlbXBsZXMgb25jZSBz
dG9vZC48L3A+PHA+Sm9yZGFuIGlzIHRoZSBNdXNsaW0gY3VzdG9kaWFuIG9mIHRoZSBzaXRlLjwv
cD48cD5BcyBwYXJ0IG9mIGludGVuc2lmeWluZyBkaXBsb21hdGljIGVmZm9ydHMsIFByZXNpZGVu
dCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBNaWRlYXN0IGVudm95LCBKYXNvbiBHcmVlbmJsYXR0LCBt
ZXQgd2l0aCBOZXRhbnlhaHUgaW4gSmVydXNhbGVtIG9uIE1vbmRheS4gSXQgd2FzIGEgaGlnaC1s
ZXZlbCwgb24tdGhlLWdyb3VuZCBhdHRlbXB0IGJ5IHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0
byBlbmQgdGhlIHN0YW5kb2ZmIGJldHdlZW4gSXNyYWVsIGFuZCB0aGUgTXVzbGltIHdvcmxkLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.