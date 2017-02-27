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Israeli police investigate after Palestinian shot mistakenly

Associated Press

Published: February 27, 2017 - 12:17 PM
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Israeli border police deploy at the Israeli Qalandia checkpoint near Jerusalem, Monday, Feb. 27, 2017. Israeli police say an investigation is underway after forces at the checkpoint shot and wounded a Palestinian woman thinking she was planning an attack but later found she was unarmed. Spokeswoman said the woman entered a vehicle-only lane Monday and advanced toward officers holding "something and was shot after ignoring calls to stop. (AP Photo/Majdi Mohammed) ??


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