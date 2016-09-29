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Israelis pay respects to Peres, Clinton arrives in Israel

By Daniella Cheslow
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 09:57 AM | Updated: September 29, 2016 - 10:29 AM
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Members of the Knesset guard carry the coffin of former Israeli President Shimon Peres at the Knesset, Israel's Parliament, in Jerusalem, Thursday, Sept. 29, 2016. Peres died early Wednesday from complications from a stroke. He was 93. (AP Photo/Ariel Schalit)


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