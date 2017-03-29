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It’s over: Britain files for divorce from the European Union

By Jill Lawless
Associated Press

Published: March 29, 2017 - 07:32 AM | Updated: March 29, 2017 - 12:23 PM
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Britain's Prime Minister Theresa May, sitting below a painting of Britain's first Prime Minister Robert Walpole, signs the official letter to European Council President Donald Tusk, in 10 Downing Street, London, Tuesday March 28, 2017, invoking Article 50 of the bloc's key treaty, the formal start of exit negotiations. Britons voted in June to leave the bloc after four decades of membership. (Christopher Furlong/Pool Photo via AP)


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