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Italy arrests suspects who tried hacking Draghi, Renzi

By Frances D’emilio And Raphael Satter
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 01:22 PM
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This undated image taken from video and made available by the Italian Police on Tuesday, Jan. 10, 2017, shows an officer of Italy's National Anti Cybercrime Center and Critical Infrastructures Protection (CNAIPIC) working at a computer station. Italian police say they have arrested two suspects, a brother-and-sister team, for trying to hack the personal email accounts of leading public figures, including reportedly those of former premier Matteo Renzi and European Central Bank chief Mario Draghi (Polizia di Stato HO via ANSA)


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