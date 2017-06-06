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Jeremy Corbyn trying to shed rebel image to win UK election

By Danica Kirka
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 10:43 AM
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FILE - In this Wednesday May 31, 2017 file photo, Britain's Labour Party leader Jeremy Corbyn, looks on during a General Election campaign event at Church House in Westminster, central London. No one was more surprised than Jeremy Corbyn when he was elected leader of Britains Labour Party. Now, the bearded 68-year-old politician is trying to overcome skepticism about his leadership to become Britains next prime minister in the June 8 general election. But many Labour lawmakers are uncomfortable following a man who has often rebelled against the party leadership during his three decades on the backbenches. (Lauren Hurley/PA via AP, file)

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