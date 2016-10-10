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Kashmir unrest prompts India’s biggest crackdown in decades

By Aijaz Hussain
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 12:16 PM
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Kashmiri Shiite Muslims shout religious and pro-freedom slogan as Indian policemen stop them from participating in a religious procession during curfew in Srinagar, Indian controlled Kashmir, Monday, Oct. 10, 2016. Authorities in Indian portion of Kashmiri imposed restrictions in some parts of Srinagar fearing religious processions marking the Muslim month of Muharram would turn into anti-India protests. (AP Photo/Dar Yasin)


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