Kremlin counts days to Trump’s inauguration, blasts Obama

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9TQ09XOiBXaXRoIGVhZ2VyIGFudGljaXBhdGlvbiwgdGhlIEtyZW1saW4gaXMgY291bnRp
bmcgdGhlIGRheXMgdG8gRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW5hdWd1cmF0aW9uIGFuZCB2ZW50
aW5nIGl0cyBhbmdlciBhdCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBvdXRnb2luZyBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiwgbm8gaG9sZHMgYmFycmVkLjwvcD48cD5DYXJlZnVsIG5vdCB0byBodXJ0IGNoYW5jZXMg
Zm9yIGEgdGhhdyBpbiBVLlMuLVJ1c3NpYSByZWxhdGlvbnMsIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQ
dXRpbiBhbmQgb3RoZXIgUnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBkZWZlcnJlZCBxdWVzdGlvbnMg
YWJvdXQgdGhlaXIgcGxhbnMgZm9yIGZ1dHVyZSBjb250YWN0cyB3aXRoIFRydW1wIGFuZCBhbnkg
YWdlbmRhIGZvciB0aG9zZSB0YWxrcyB1bnRpbCBoZSB0YWtlcyBvZmZpY2Ugb24gRnJpZGF5Ljwv
cD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIG9wZW4gYWRtaXJhdGlvbiBvZiBQdXRpbiBoYXMgYnJvdWdodCB3
aWRlIGV4cGVjdGF0aW9ucyBvZiBpbXByb3ZlZCBNb3Njb3ctV2FzaGluZ3RvbiByZWxhdGlvbnMs
IGJ1dCBUcnVtcCBoYXMgbm90IGFydGljdWxhdGVkIGEgY2xlYXIgUnVzc2lhIHBvbGljeS4gSGlz
IENhYmluZXQgbm9taW5lZXMgaW5jbHVkZSBib3RoIGEgcmV0aXJlZCBnZW5lcmFsIHdpdGggYSBo
YXdraXNoIHN0YW5jZSBvbiBSdXNzaWEgYW5kIGFuIG9pbCBleGVjdXRpdmUgd2hvIGhhcyBkb25l
IGV4dGVuc2l2ZSBidXNpbmVzcyBpbiBSdXNzaWEuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIFJ1
c3NpYW4gb2ZmaWNpYWxzIGFyZSBibGFzdGluZyB0aGUgb3V0Z29pbmcgVS5TLiBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBpbiBkaXN0aW5jdGx5IHVuZGlwbG9tYXRpYyBsYW5ndWFnZSwgZHJvcHBpbmcgYWxsIGRl
Y29ydW0gYWZ0ZXIgT2JhbWEgaGl0IE1vc2NvdyB3aXRoIG1vcmUgc2FuY3Rpb25zIGluIGhpcyBm
aW5hbCB3ZWVrcyBpbiBvZmZpY2UuPC9wPjxwPk1vc2NvdyBjYWxscyBPYmFtYSYjODIxNztzIHRl
YW0gYSAmIzgyMjA7YnVuY2ggb2YgZ2VvJiMxNzM7cG9saXRpY2FsIGxvc2VycyYjODIyMTsgZW5n
YWdlZCBpbiBhIGxhc3QtZGl0Y2ggZWZmb3J0IHRvIGluZmxpY3QgdGhlIG1heGltdW0gcG9zc2li
bGUgZGFtYWdlIHRvIFUuUy4tUnVzc2lhIHRpZXMgdG8gbWFrZSBpdCBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCBm
b3IgVHJ1bXAgdG8gbWVuZCB0aGUgcmlmdC48L3A+PHA+SW4gYSBjbGVhciBlZmZvcnQgdG8gYXZv
aWQgcmlza2luZyBhIHJhcHByb2NoZW1lbnQgd2l0aCBUcnVtcCwgUHV0aW4gc2hvd2VkIHJlbWFy
a2FibGUgcmVzdHJhaW50IHdoZW4gdGhlIFUuUy4gZXhwZWxsZWQgMzUgUnVzc2lhbiBkaXBsb21h
dHMgb3ZlciBhY2N1c2F0aW9ucyBvZiBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgVS5TLiBlbGVjdGlvbiBjYW1w
YWlnbi4gSW5zdGVhZCBvZiBhIHVzdWFsIHRpdC1mb3ItdGF0IHJlc3BvbnNlLCBQdXRpbiBpbnZp
dGVkIFUuUy4gZGlwbG9tYXRzJiM4MjE3OyBjaGlsZHJlbiB0byBhIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3Mg
cGFydHkgYXQgdGhlIEtyZW1saW4uPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJp
dHkgYWR2aXNlciwgTWljaGFlbCBGbHlubiwgYW5kIFJ1c3NpYSYjODIxNztzIGFtYmFzc2Fkb3Ig
dG8gdGhlIFUuUy4gd2VyZSBpbiBmcmVxdWVudCBjb250YWN0IGluIHJlY2VudCB3ZWVrcywgaW5j
bHVkaW5nIG9uIERlYy4gMjksIHRoZSBkYXkgT2JhbWEgaGl0IE1vc2NvdyB3aXRoIHNhbmN0aW9u
cyBpbiByZXRhbGlhdGlvbiBmb3IgZWxlY3Rpb24tcmVsYXRlZCBoYWNraW5nLCBhY2NvcmRpbmcg
dG8gYSBzZW5pb3IgVS5TLiBvZmZpY2lhbC48L3A+PHA+TW9zY293IHNpbWlsYXJseSByZWZyYWlu
ZWQgZnJvbSByZXRhbGlhdGlvbiB3aGVuIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBsYXN0IHdlZWsgYWRkZWQg
Zml2ZSBSdXNzaWFucywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBjaGllZiBvZiBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyB0b3Ag
c3RhdGUgaW52ZXN0aWdhdGl2ZSBhZ2VuY3ksIHRvIHRoZSBVLlMuIHNhbmN0aW9ucyBsaXN0Ljwv
cD48cD5PbiBTdW5kYXksIFZpY2UgUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IE1pa2UgUGVuY2UgaW5zaXN0ZWQg
dGhlIFRydW1wIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbiBoYWQgbm8gY29udGFjdHMgd2l0aCBSdXNz
aWEgYW5kIGRlbmllZCB0aGF0IHRoZSBpbmNvbWluZyBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2Vy
IHNwb2tlIHdpdGggUnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgaW4gRGVjZW1iZXIgYWJvdXQgc2FuY3Rpb25z
LiAgSGUgYWRkZWQgdGhhdCBzdWNoIHF1ZXN0aW9ucyB3ZXJlIHBhcnQgb2YgYW4gZWZmb3J0IHRv
IGNhc3QgZG91YnQgb24gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5XaGlsZSBQdXRpbiBh
bmQgaGlzIGxpZXV0ZW5hbnRzIGhvcGUgVHJ1bXAgd2lsbCBvcGVuIHVwIHRvIFJ1c3NpYSwgdGhl
eSBrbm93IGFueSBhdHRlbXB0IHRvIGZpeCB0aWVzIHdpbGwgZmFjZSBtYXNzaXZlIG9ic3RhY2xl
cywgaW5jbHVkaW5nIHBvc3NpYmxlIHN0cm9uZyByZXNpc3RhbmNlIGluIHRoZSBVLlMuIENvbmdy
ZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QW55IGZ1dHVyZSBjb250YWN0cyB3aWxsIGhhdmUgdG8gYmUgcHJl
cGFyZWQgcXVpdGUgYWNjdXJhdGVseSBhbmQgdGhvcm91Z2hseSwgYXMgdGhleSB3b3VsZCBmb2xs
b3cgYSB0ZW5zZSBwZXJpb2QsJiM4MjIxOyBQdXRpbiBzcG9rZXNtYW4gRG1pdHJ5IFBlc2tvdiB0
b2xkIHJlcG9ydGVycy48L3A+PHA+RnlvZG9yIEx1a3lhbm92LCBjaGFpciBvZiB0aGUgQ291bmNp
bCBmb3IgRm9yZWlnbiBhbmQgRGVmZW5zZSBQb2xpY2llcywgYSBncm91cCBvZiBSdXNzaWFuIGZv
cmVpZ24gcG9saWN5IGV4cGVydHMsIHNhaWQgU3lyaWEgaXMgb25lIGFyZWEgd2hlcmUgYSBVLlMu
LVJ1c3NpYW4gcmFwcG9ydCBpcyBsaWtlbHkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.