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Le Pen refuses headscarf, nixes talks with Lebanon cleric

By Andrea Rosa And Hussein Malla
Associated Press

Published: February 21, 2017 - 01:35 PM
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French far-right presidential candidate Marine Le Pen, right, stands at the entrance of Dar al-Fatwa building the headquarters of the Sunni Mufti, as she refused to enter with a head scarf on her head to meet with of Lebanon's Grand Mufti Sheikh Abdel-Latif Derian, in Beirut, Lebanon, Tuesday, Feb. 21, 2017. Le Pen refused to go into a meeting with Lebanon's Grand mufti after his aides asked her to wear a head scarf. Le Pen said she met in the past with the Grand mufti of Egypt's Al-Azhar, one of the world's top Sunni clerics, without wearing a veil. Once she was told it is different here, Le Pen walked toward her car and left. (AP Photo/Hussein Malla)


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