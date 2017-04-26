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Le Pen upstages Macron in battle for blue-collar votes

By Chris Den Hond And John Leicester
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 01:26 PM
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Far-right French presidential candidate Marine Le Pen is greeted by workers outside a whirlpool home appliance factory in Amiens, France, Wednesday April 26, 2017. While her centrist presidential opponent Macron was meeting with union leaders from the Whirlpool plant in northern France, Le Pen popped up outside the factory itself, amid its workers and declared herself the candidate of France's workers.(AP Photo)


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