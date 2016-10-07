Leaders congratulate Colombian president for Nobel prize

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TGVhZGVycywgcmlnaHRzIGFjdGl2aXN0cyBhbmQgcGFzdCBOb2JlbCBsYXVyZWF0ZXMgZnJv
bSBMYXRpbiBBbWVyaWNhIGFuZCB0aGUgd29ybGQgd2VpZ2hlZCBpbiBlYXJseSBvbiB0aGUgbmV3
cyB0aGF0IENvbG9tYmlhbiBQcmVzaWRlbnQgSnVhbiBNYW51ZWwgU2FudG9zIHdhcyBhd2FyZGVk
IHRoZSBOb2JlbCBQZWFjZSBQcml6ZSBvbiBGcmlkYXkgZm9yIGhpcyBlZmZvcnRzIHRvIGhlbHAg
ZW5kIHRoZSBsb25nLXJ1bm5pbmcgY29uZmxpY3QgaW4gaGlzIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBjb25ncmF0dWxhdGUgUHJlc2lkZW50IFNh
bnRvcyBmb3IgdGhlIE5vYmVsLiBJIGhvcGUgaXQgbGVhZHMgdG8gYSBjaGFuZ2UgaW4gdGhlIGFj
Y29yZHMgdGhhdCBhcmUgZGFtYWdpbmcgZm9yIG91ciBkZW1vY3JhY3kuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7
IFNhbnRvcyYjODIxNzsgYXJjaCByaXZhbCBhbmQgcHJlZGVjZXNzb3IsIENvbG9tYmlhbiBjb25z
ZXJ2YXRpdmUgaGFyZGxpbmVyIEFsdmFybyBVcmliZS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgy
MTI7PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBvYnZpb3VzbHkgYWxsIGhvcGUsIGhhdmluZyBiZWVuIHRoZXJl
IGR1cmluZyB0aGUgcHJvY2VzcyBhbmQgaW52ZXN0ZWQgaW4gaXQsIHRoYXQgdGhpcyBjYW4gc3Rp
bGwgd29yayBvdXQgYW5kIGdldCBvdmVyIHRoZSBodXJkbGVzIHRoYXQgcmVtYWluLiYjODIyMTsg
JiM4MjEyOyBVLlMuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBKb2huIEtlcnJ5LjwvcD48cD4mIzgyMTI7
JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYW4gZXh0cmFvcmRpbmFyeSBzdGFn
ZSBmb3IgQ29sb21iaWEgaW4gaXRzIGludGVuc2Ugc2VhcmNoIGZvciBwZWFjZS4gU2FudG9zIG5v
dyBoYXMgYSBsb3QgdG8gZG8gdG8gdGFrZSBDb2xvbWJpYW5zIGRvd24gdGhlIHBhdGggb2YgcGVh
Y2UuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IEd1YXRlbWFsYW4gaW5kaWdlbm91cyByaWdodHMgYWN0aXZpc3Qg
Umlnb2JlcnRhIE1lbmNodSwgd2hvIHdvbiB0aGUgTm9iZWwgaW4gMTk5Mi48L3A+PHA+JiM4MjEy
OyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGF3YXJkIHNheXMgdG8gdGhlbTogeW91
IGhhdmUgY29tZSB0b28gZmFyIHRvIHR1cm4gYmFjayBub3cuIFRoZSBwZWFjZSBwcm9jZXNzIHNo
b3VsZCBpbnNwaXJlIG91ciB3b3JsZC4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgVS5OLiBTZWNyZXRhcnktR2Vu
ZXJhbCBCYW4gS2ktbW9vbiwgb24gd2hhdCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBOb2JlbCBQZWFjZSBQ
cml6ZSBtZWFucyBmb3IgQ29sb21iaWFucy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9w
PjxwPiYjODIyMDtXZSBob3BlIHRvZGF5JiM4MjE3O3MgYW5ub3VuY2VtZW50IHdpbGwgZW1ib2xk
ZW4gdGhlIHBhcnRpZXMgdG8gY29udGludWUgZWZmb3J0cyB0byByZWFjaCBhIGRlZmluaXRpdmUg
cGVhY2UgYWdyZWVtZW50IHRoYXQgZW5zdXJlcyB0aGUgcmlnaHQgb2YgdmljdGltcyB0byB0cnV0
aCwganVzdGljZSBhbmQgcmVwYXJhdGlvbiBhbmQgYnJpbmdzIGFuIGVuZCB0byB0aGUgaHVtYW4g
cmlnaHRzIHZpb2xhdGlvbnMgdGhhdCBoYXZlIG1hcmtlZCB0aGUgYXJtZWQgY29uZmxpY3QuJiM4
MjIxOyAmIzgyMTI7IFNhbGlsIFNoZXR0eSwgQW1uZXN0eSBJbnRlcm5hdGlvbmFsJiM4MjE3O3Mg
U2VjcmV0YXJ5IEdlbmVyYWwuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2hhdCBwcmlkZSBmb3Igb3VyIHJlZ2lvbiEgS2VlcCB3b3JraW5nIHRvIGVuc3VyZSB0aGF0
IHBlYWNlIGJlY29tZXMgYSByZWFsaXR5LiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBBcmdlbnRpbmUgRm9yZWln
biBNaW5pc3RlciBTdXNhbmEgTWFsY29ycmEuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgaG9wZSB0byBoZWxwIGNvbnNvbGlkYXRlIHBlYWNlIGluIENvbG9tYmlh
LiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBBcmdlbnRpbmUgcmlnaHRzIGRlZmVuZGVyIEFkb2xmbyBQZXJleiBF
c3F1aXZlbCwgMTk4MCBOb2JlbCBQZWFjZSBsYXVyZWF0ZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.