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Let there be light: German scientists test ’artificial sun’

By Frank Jordans
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 02:41 PM
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In this March 21, 2017 photo engineer Volkmar Dohmen stands in front of xenon short-arc lamps in the DLR German national aeronautics and space research center in Juelich, western Germany. The lights are part of an artificial sun that will be used for research purposes. (Caroline Seidel/dpa via AP)


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