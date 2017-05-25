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Letter bomb wounds Greek ex-prime minister in Athens

By Nicholas Paphitis And Derek Gatopoulos
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 03:02 PM
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A policeman walks by a car near the scene of an explosion, in Athens, Thursday, May 25, 2017. Greek police say former Prime Minister Lucas Papademos has been wounded in an explosion in a car in central Athens. (AP Photo/Yorgos Karahalis)


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