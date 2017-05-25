Letter bomb wounds Greek ex-prime minister in Athens

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QVRIRU5TLCBHcmVlY2U6IEEgbGV0dGVyIGJvbWIgZXhwbG9kZWQgaW5zaWRlIHRoZSBjYXIg
b2YgZm9ybWVyIEdyZWVrIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIEx1Y2FzIFBhcGFkZW1vcyBpbiBjZW50cmFs
IEF0aGVucyBvbiBUaHVyc2RheSwgd291bmRpbmcgaGltIGFuZCB0d28gQmFuayBvZiBHcmVlY2Ug
ZW1wbG95ZWVzLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+QWxsIHRocmVlIHdlcmUgZGVzY3JpYmVk
IGFzIGJlaW5nIGNvbnNjaW91cyBhbmQgaG9zcGl0YWxpemVkIGluIHN0YWJsZSBjb25kaXRpb24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHVuZXF1aXZvY2FsbHkgY29uZGVtbiB0aGUgYXR0YWNrIGFnYWluc3Qg
THVjYXMgUGFwYWRlbW9zLCYjODIyMTsgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQWxleGlzIFRzaXByYXMgdHdl
ZXRlZCBmcm9tIGhpcyBvZmZpY2lhbCBhY2NvdW50LiAmIzgyMjA7SSB3aXNoIGEgc3BlZWR5IHJl
Y292ZXJ5IHRvIGhpbSBhbmQgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gYWNjb21wYW5pZWQgaGltLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+UG9saWNlIHdlcmUgb24gYWxlcnQgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoZXRoZXIgYW55IG90aGVy
IHBhcmNlbCBib21icyBtaWdodCBoYXZlIGJlZW4gc2VudCBvdXQsIGFuZCB3ZXJlIGNoZWNraW5n
IHBvc3RhbCBhbmQgY291cmllciBzZXJ2aWNlcy48L3A+PHA+VGhlcmUgd2FzIG5vIGltbWVkaWF0
ZSBjbGFpbSBvZiByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3IgdGhlIGF0dGFjaywgYnV0IEdyZWVrIHBvbGl0
aWNpYW5zIGhhdmUgYmVlbiB0YXJnZXRlZCBpbiB0aGUgcGFzdCBieSBtaWxpdGFudCBmYXItbGVm
dCBhbmQgYW5hcmNoaXN0IGdyb3Vwcy48L3A+PHA+UGFwYWRlbW9zLCA2OSwgd2hvIHNlcnZlZCBh
cyBwcmltZSBtaW5pc3RlciBmb3Igc2l4IG1vbnRocyBpbiAyMDExLTIwMTIgYW5kIGlzIGFsc28g
YSBmb3JtZXIgZGVwdXR5IGdvdmVybm9yIG9mIHRoZSBFdXJvcGVhbiBDZW50cmFsIEJhbmssIGhh
ZCBiZWVuIGluc2lkZSBoaXMgY2FyIHdoZW4gdGhlIGRldmljZSBkZXRvbmF0ZWQuIFBvbGljZSBo
YXZlbiYjODIxNzt0IG9mZmljaWFsbHkgY29uZmlybWVkIHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGUgYmxhc3Qg
d2FzIGNhdXNlZCBieSBhIHBhcmNlbCBib21iIGNvbnRhaW5pbmcgYSBzbWFsbCBhbW91bnQgb2Yg
ZXhwbG9zaXZlcy48L3A+PHA+QnV0IGEgcG9saWNlIG9mZmljaWFsLCBzcGVha2luZyBvbiBjb25k
aXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgYW4gb2ZmaWNpYWwgYW5ub3VuY2VtZW50IGhhZG4m
IzgyMTc7dCB5ZXQgYmVlbiBtYWRlLCBzYWlkIHRoZSBleHBsb3Npb24gb2NjdXJyZWQgd2hlbiBQ
YXBhZGVtb3Mgb3BlbmVkIGFuIGVudmVsb3BlIGluc2lkZSB0aGUgY2FyLiBBbnRpLXRlcnJvcmlz
bSBwb2xpY2Ugd2VyZSBhdCB0aGUgaG9zcGl0YWwgd2hlcmUgUGFwYWRlbW9zIHdhcyBiZWluZyB0
cmVhdGVkIGluIG9yZGVyIHRvIGludGVydmlldyBoaW0gb24gdGhlIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIGVu
dmVsb3BlLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHBvbGljZSBvZmZpY2lhbCBzYWlkIG9uZSBvZiB0aGUgb3Ro
ZXIgdHdvIHdvdW5kZWQgaW4gdGhlIGJsYXN0IHRvbGQgYW50aS10ZXJyb3Jpc20gcG9saWNlIHRo
YXQgaGUgaGFkIGhhbmRlZCBQYXBhZGVtb3MgdGhlIG1haWwgZWFybGllciwgYW5kIHRoYXQgYmVm
b3JlIGRvaW5nIHNvIGhlIGhhZCBwdXQgaXQgdGhyb3VnaCBhbiBYLXJheSBtYWNoaW5lIGJ1dCB0
aGF0IG5vdGhpbmcgc3VzcGljaW91cyBoYWQgc2hvd24gdXAuPC9wPjxwPlRoZSBwb2xpY2Ugb2Zm
aWNpYWwsIHdobyBhbHNvIHNwb2tlIG9uIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSBu
byBvZmZpY2lhbCBhbm5vdW5jZW1lbnQgaGFkIGJlZW4gbWFkZSwgc2FpZCB0aGUgaW5qdXJlZCBt
YW4gc2FpZCBhIGJvb2sgaGFkIGJlZW4gYW1vbmcgdGhlIG1haWwsIGFuZCBhdXRob3JpdGllcyB3
ZXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgd2hldGhlciB0aGUgZXhwbG9zaXZlIGRldmljZSBjb3VsZCBoYXZl
IGJlZW4gaW5zaWRlIHRoYXQgcGFja2FnZS48L3A+PHA+RWFybGllciB0aGlzIHllYXIsIGEgZ3Jv
dXAgY2FsbGVkIENvbnNwaXJhY3kgQ2VsbHMgb2YgRmlyZSwgY2xhaW1lZCByZXNwb25zaWJpbGl0
eSBmb3Igc2VuZGluZyBwYXJjZWwgYm9tYnMgdG8gdGhlIEdlcm1hbiBGaW5hbmNlIE1pbmlzdHJ5
IGFuZCB0aGUgUGFyaXMgb2ZmaWNlIG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIE1vbmV0YXJ5IEZ1bmQs
IHdoZXJlIGEgc21hbGwgZXhwbG9zaW9uIGluanVyZWQgb25lIHBlcnNvbi48L3A+PHA+VGhlIGdy
b3VwIGhhZCBhbHNvIGNsYWltZWQgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIGEgc3BhdGUgb2YgcGFyY2Vs
IGJvbWJpbmdzIGluIDIwMTAgdGFyZ2V0aW5nIHNldmVyYWwgZW1iYXNzaWVzIGluIEF0aGVucyBh
bmQgdGhlIG9mZmljZXMgb2YgRXVyb3BlYW4gbGVhZGVycyBhYnJvYWQuIE1vc3Qgb2YgdGhlIGRl
dmljZXMgd2VyZSBpbnRlcmNlcHRlZCBvciBkZXN0cm95ZWQgYnkgcG9saWNlLCBidXQgb25lIGRl
dmljZSBpbmp1cmVkIGEgcGFyY2VsIGNvbXBhbnkgZW1wbG95ZWUgaW4gR3JlZWNlLjwvcD48cD5J
biB0aGUgc2FtZSB5ZWFyLCBhIHBhcmNlbCBib21iIGRpc2d1aXNlZCBhcyBhIGdpZnQgZXhwbG9k
ZWQgYXQgdGhlIG9mZmljZSBvZiB0aGUgUHVibGljIE9yZGVyIE1pbmlzdGVyIGluIEF0aGVucywg
a2lsbGluZyBvbmUgb2YgdGhlIG1pbmlzdGVyJiM4MjE3O3MgdG9wIGFpZGVzLjwvcD48cD5JbiBU
aHVyc2RheSYjODIxNztzIGF0dGFjaywgcG9saWNlIHNhaWQgUGFwYWRlbW9zJiM4MjE3OyBwb2xp
Y2UgZXNjb3J0IGhhZCBiZWVuIGluIGEgY2FyIGJlaGluZCB0aGUgZm9ybWVyIHByaW1lIG1pbmlz
dGVyJiM4MjE3O3MgdmVoaWNsZSwgYW5kIHRoYXQgdGhlIG90aGVyIHR3byB3b3VuZGVkIHdlcmUg
QmFuayBvZiBHcmVlY2UgZW1wbG95ZWVzLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBjb3Jkb25lZCBvZmYg
dGhlIGFyZWEsIGFuZCBmb3JlbnNpY3MgZXhwZXJ0cyB3ZXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIHNj
ZW5lIGZvciBldmlkZW5jZS4gVGhlIGZvcm1lciBwcmltZSBtaW5pc3RlciYjODIxNztzIGNhciB3
YXMgcGFya2VkIGJ5IHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSByb2FkLCBpbiBmcm9udCBvZiBpdHMgZXNjb3J0
IHZlaGljbGUuIFBhcGFkZW1vcyYjODIxNzsgY2FyIGJvcmUgbGl0dGxlIHNpZ24gb2YgZGFtYWdl
LCBleGNlcHQgZm9yIGJ1Y2tsaW5nIG9uIHR3byBkb29ycy48L3A+PHA+VGhlIGdvdmVybm1lbnQg
ZGVzY3JpYmVkIHRoZSBibGFzdCBhcyBhIHRlcnJvcmlzdCBhdHRhY2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCBpcyBvYnZpb3VzIGFuZCBzZWxmLWV2aWRlbnQgdGhhdCB0aGUgR3JlZWsgZ292ZXJubWVudCB1
bnJlc2VydmVkbHkgYW5kIGNhdGVnb3JpY2FsbHkgY29uZGVtbnMgdGhlIGF0dGFjayBhZ2FpbnN0
IHRoZSBmb3JtZXIgcHJpbWUgbWluaXN0ZXIsIE1yLiBQYXBhZGVtb3MsJiM4MjIxOyBzYWlkIGdv
dmVybm1lbnQgc3Bva2VzbWFuIERpbWl0cmlzIFR6YW5ha29wb3Vsb3MuPC9wPjxwPlRoZSBzcG9r
ZXNtYW4gc2FpZCBoZSBoYWQgYmVlbiBnaXZlbiBhbiB1cGRhdGUgZnJvbSBkb2N0b3JzIHRyZWF0
aW5nIHRoZSB3b3VuZGVkLCB3aG8gd2VyZSAmIzgyMjA7aW4gYSBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLCBh
cmUgY29uc2Npb3VzLCBhbmQgYXJlIHVuZGVyZ29pbmcgYWxsIHRoZSBuZWNlc3NhcnkgbWVkaWNh
bCB0ZXN0cyBzbyB0aGF0IHRoZWlyIHRyZWF0bWVudCBjYW4gYmUgZGV0ZXJtaW5lZC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkNvbnNlcnZhdGl2ZSBvcHBvc2l0aW9uIGxlYWRlciBLeXJpYWtvcyBNaXRzb3Rha2lz
LCB3aG9zZSBicm90aGVyLWluLWxhdywgY29uc2VydmF0aXZlIHBvbGl0aWNpYW4gUGF2bG9zIEJh
a295YW5uaXMsIHdhcyBzaG90IGRlYWQgaW4gMTk4OSBieSBtZW1iZXJzIG9mIGZhci1sZWZ0IHRl
cnJvciBncm91cCBOb3ZlbWJlciAxNywgZXhwcmVzc2VkICYjODIyMDtyYWdlIGFuZCBwYWluJiM4
MjIxOyBhdCB0aGUgYXR0YWNrIGFnYWluc3QgUGFwYWRlbW9zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXQgc29t
ZSBwb2ludCB3ZSByZWFsaXplIGluIHRoaXMgY291bnRyeSB0aGF0IGRlYWxpbmcgd2l0aCB0ZXJy
b3Jpc20gbXVzdCB0YWtlIHRoZSBoaWdoZXN0IHByaW9yaXR5LiBUZXJyb3Jpc3RzIGFyZSBlbmVt
aWVzIG9mIGRlbW9jcmFjeSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgcmVzcGVjdGVkIGVjb25v
bWlzdCwgUGFwYWRlbW9zIGhlYWRlZCBhIHByb3Zpc2lvbmFsIGNvYWxpdGlvbiBnb3Zlcm5tZW50
IGNyZWRpdGVkIHdpdGggcHJldmVudGluZyB0aGUgY29sbGFwc2Ugb2YgdGhlIGNvdW50cnkmIzgy
MTc7cyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGJhaWxvdXQgYXQgdGhlIHRpbWUuIEhlIGFsc28gc2VydmVkIGFz
IGdvdmVybm9yIG9mIHRoZSBCYW5rIG9mIEdyZWVjZSBiZXR3ZWVuIDE5OTQgYW5kIDIwMDIsIHdo
ZW4gdGhlIGNvdW50cnkgYWRvcHRlZCB0aGUgZXVybyBjdXJyZW5jeS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5FbGVuYSBCZWNhdG9yb3MgaW4gQXRoZW5zIGNvbnRy
aWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.