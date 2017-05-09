All CATEGORIES
☰ Menu

Liberal Moon Jae-in claims victory in South Korea presidential election

By Hyung-Jin Kim and Foster Klug
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 10:32 AM | Updated: May 9, 2017 - 11:55 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Supporters of South Korea's presidential candidate Moon Jae-in of the Democratic Party hold up his election poster in Seoul, South Korea, Tuesday, May 9, 2017. Exit polls forecast that liberal candidate Moon will win the election Tuesday to succeed ousted President Park Geun-hye. Official results weren't expected for hours, but the exit poll of about 89,000 voters at 330 polling stations, jointly commissioned by three major television stations and released just after polls closed, showed Moon receiving 41.4 percent of the vote. The sign read "Moon Jae-in".(AP Photo/Ahn Young-joon)


MORE IN NEWS

150921_akron_02
Soap Box Derby racer struck with rock thrown from nearby Rubber Bowl

A Soap Box Derby racer suffered a concussion after being struck with a rock while riding her car last week at Derby Downs in Akron.

akron09_02
Akron to consider taking ownership of J.C. Penney store at Rolling Acres Mall to tear it down
superheros09cut_02
Look! Up in the sky: It’s a bird, it’s a plane ... Guess again!
Trump_Russia_Congress_18374.jpg-34d39
Sally Yates: I warned White House that Michael Flynn could be blackmailed
Bob Dyer: Heavenly hospital hotline
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next