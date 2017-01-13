Lord Snowdon, ex-husband of Princess Margaret, dies at 86

PHA+TE9ORE9OOiBMb3JkIFNub3dkb24sIHRoZSBzb2NpZXR5IHBob3RvZ3JhcGhlciBhbmQgZmls
bW1ha2VyIHdobyBtYXJyaWVkIEJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBQcmluY2VzcyBNYXJnYXJldCBhbmQg
Y29udGludWVkIHRvIG1peCBpbiByb3lhbCBjaXJjbGVzIGV2ZW4gYWZ0ZXIgdGhlaXIgZGl2b3Jj
ZSwgaGFzIGRpZWQuIEhlIHdhcyA4Ni48L3A+PHA+QnVja2luZ2hhbSBQYWxhY2Ugc2FpZCB0aGF0
IFF1ZWVuIEVsaXphYmV0aCBJSSwgTWFyZ2FyZXQmIzgyMTc7cyBzaXN0ZXIsIGhhZCBiZWVuIHRv
bGQgdGhhdCBoZSBkaWVkLiBNYXJnYXJldCBkaWVkIGluIDIwMDIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUg
RWFybCBvZiBTbm93ZG9uIGRpZWQgcGVhY2VmdWxseSBhdCBob21lIG9uIDEzdGggSmFudWFyeSAy
MDE3LCYjODIyMTsgc2FpZCBDYW1lcmEgUHJlc3MsIHRoZSBwaG90byBhZ2VuY3kgd2l0aCB3aGlj
aCBoZSB3b3JrZWQuPC9wPjxwPk9uZSBvZiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIG1vc3QgZmFtb3Vz
IHBob3RvZ3JhcGhlcnMsIFNub3dkb24gd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgZmV3IHRvcC1lY2hlbG9uIHJv
eWFscyB0byBob2xkIGRvd24gYW4gb3V0c2lkZSBqb2IgYWZ0ZXIgaGUgbWFycmllZCB0aGUgcXVl
ZW4mIzgyMTc7cyBzaXN0ZXIgaW4gMTk2MC48L3A+PHA+U25vd2RvbiB3YXMgYWRtaXJlZCBmb3Ig
aGlzIGRpc2NyZXRpb24sIG5ldmVyIHNwZWFraW5nIHdpdGggdGhlIG1lZGlhIGFib3V0IHRoZSBi
cmVha3VwIG9mIHRoZSBtYXJyaWFnZSBpbiAxOTc4LCBhbmQgcmVqZWN0aW5nIG9mZmVycyB0byB3
cml0ZSBhIGJvb2sgYWJvdXQgaXQuPC9wPjxwPkJvcm4gQW50b255IEFybXN0cm9uZy1Kb25lcywg
aGUgd2FzIGEgc2xpZ2h0bHkgYm9oZW1pYW4gbWVtYmVyIG9mIExvbmRvbiYjODIxNztzIHNtYXJ0
IHNldCBhbmQgYW4gZXN0YWJsaXNoZWQgc29jaWV0eSBwaG90b2dyYXBoZXIgd2hlbiBoZSBhbmQg
dGhlIHF1ZWVuJiM4MjE3O3Mgc2lzdGVyIHN1cnByaXNlZCB0aGUgY291bnRyeSB3aXRoIHRoZWly
IGVuZ2FnZW1lbnQgaW4gRmVicnVhcnkgMTk2MC48L3A+PHA+VGhleSBoYWQgbWV0IGF0IGEgTG9u
ZG9uIHBhcnR5IGFuZCBtYW5hZ2VkIHRvIGtlZXAgdGhlaXIgY291cnRzaGlwIGEgc2VjcmV0IGlu
IHRoZSBtb250aHMgdGhhdCBmb2xsb3dlZC48L3A+PHA+VGhlICYjODIyMDtKb25lcyBCb3kmIzgy
MjE7IG1hcnJpZWQgdGhlIGhpZ2gtc3Bpcml0ZWQgTWFyZ2FyZXQgYXQgV2VzdG1pbnN0ZXIgQWJi
ZXkgb24gTWF5IDYsIDE5NjAsIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3lhbCB3ZWRkaW5nIHRvIGJlIHRlbGV2
aXNlZC4gPC9wPjxwPkFybXN0cm9uZy1Kb25lcyB3YXMgbmFtZWQgdGhlIEVhcmwgb2YgU25vd2Rv
biBpbiBPY3RvYmVyIDE5NjEsIGluIHRpbWUgdG8gZ2l2ZSBhIHRpdGxlIHRvIHRoZWlyIGZpcnN0
IGNoaWxkICYjODIxMjsgRGF2aWQsIFZpc2NvdW50IExpbmxleSAmIzgyMTI7IGJvcm4gdGhlIGZv
bGxvd2luZyBtb250aC4gTGlubGV5IGJlY2FtZSBhIHN1Y2Nlc3NmdWwgZnVybml0dXJlIGRlc2ln
bmVyLiBIaXMgc2lzdGVyLCBMYWR5IFNhcmFoLCBib3JuIGluIE1heSAxOTY0LCBiZWNhbWUgYSBw
YWludGVyLjwvcD48cD5Tbm93ZG9uIHdhcyBib3JuIE1hcmNoIDcsIDE5MzAsIHRoZSBzb24gb2Yg
bGF3eWVyIFJvbmFsZCBBcm1zdHJvbmctSm9uZXMgYW5kIEFubmUgTWVzc2VsLjwvcD48cD5CeSB0
aGUgZWFybHkgMTk3MHMsIFNub3dkb24mIzgyMTc7cyBtYXJyaWFnZSB0byBNYXJnYXJldCB3YXMg
YmVzZXQgYnkgcnVtb3JzIG9mIGluZmlkZWxpdHkuIFRoZXkgc2VwYXJhdGVkIGluIDE5NzYgYW5k
IHF1aWV0bHkgZGl2b3JjZWQgaW4gMTk3OC48L3A+PHA+U25vd2RvbiBtYXJyaWVkIEx1Y3kgTGlu
ZHNheSBIb2dnLCBhbmQgaGFkIGEgZGF1Z2h0ZXIsIEZyYW5jZXMsIGluIDE5NzkuIFRoZXkgZGl2
b3JjZWQgaW4gMjAwMC48L3A+PHA+SW4gQXByaWwgMTk5OCwgam91cm5hbGlzdCBNZWxhbmllIENh
YmxlLUFsZXhhbmRlciBnYXZlIGJpcnRoIHRvIGEgc29uLCBKYXNwZXIsIGFuZCBzYWlkIFNub3dk
b24gd2FzIHRoZSBmYXRoZXIuIEhlIGRpZCBub3QgZGVueSBpdC48L3A+PHA+SGUgcHJvZHVjZWQg
MTQgcGhvdG9ncmFwaGljIGJvb2tzIGFuZCBtYWRlIHNldmVuIHRlbGV2aXNpb24gZG9jdW1lbnRh
cmllcyBvbiBhIHJhbmdlIG9mIHNvY2lhbCBpc3N1ZXMuIFRoZSBmaXJzdCwgPGVtPkRvbiYjODIx
Nzt0IENvdW50IHRoZSBDYW5kbGVzPC9lbT4sIGFib3V0IG9sZCBhZ2UsIHdvbiB0d28gRW1teSBh
d2FyZHMgaW4gMTk2OC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.