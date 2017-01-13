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Lord Snowdon, ex-husband of Princess Margaret, dies at 86

By Gregory Katz
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 07:30 PM
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This is a May 6, 1960 photo of Anthony Armstrong-Jones holds the hand of his bride, Princess Margaret of Britain as they leave London's Westminster Abbey after theIr wedding. Lord Snowdon, the former husband of Princess Margaret who was also a photographer, has died. He was 86. Antony Armstrong-Jones, or Lord Snowdon, died peacefully at his home on Friday. (AP Photo)


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