Macron’s takeover of French politics is all but complete

PHA+UEFSSVM6IEVtbWFudWVsIE1hY3JvbiYjODIxNztzIHRha2VvdmVyIG9mIEZyZW5jaCBwb2xp
dGljcyBpcyBhbGwgYnV0IGNvbXBsZXRlLiBUaGUgbmV3bHkgZWxlY3RlZCBGcmVuY2ggbGVhZGVy
JiM4MjE3O3MgZ2FtYmxlIHRoYXQgdm90ZXJzIHdhbnRlZCB0byB0aHJvdyBvdXQgb2xkIGZhY2Vz
IGFuZCB0cnkgc29tZXRoaW5nIG5ldyBpcyBwYXlpbmcgb2ZmIGluIGZ1bGwgJiM4MjEyOyBmaXJz
dCBieSBnaXZpbmcgaGltIHRoZSBwcmVzaWRlbmN5IGFuZCwgb24gU3VuZGF5LCB0aGUgY3J1Y2lh
bCBmaXJzdCBzdGVwIHRvd2FyZCBzZWN1cmluZyB0aGUgbGVnaXNsYXRpdmUgcG93ZXIgdG8gZGVs
aXZlciBvbiBoaXMgcGxlZGdlIG9mIGZhci1yZWFjaGluZyBjaGFuZ2UuPC9wPjxwPkFzIHdoZW4g
dm90ZXJzIHR1cm5lZCB0aGUgcHJldmlvdXNseSB1bmVsZWN0ZWQgTWFjcm9uIGludG8gRnJhbmNl
JiM4MjE3O3MgeW91bmdlc3QgcHJlc2lkZW50IGxhc3QgbW9udGgsIFN1bmRheSYjODIxNztzIGZp
cnN0IHJvdW5kIG9mIHZvdGluZyBpbiB0d28tc3RhZ2UgbGVnaXNsYXRpdmUgZWxlY3Rpb25zIGFn
YWluIGJyb3VnaHQgc3RpbmdpbmcgYmxhY2sgZXllcyB0byB0cmFkaXRpb25hbCBwYXJ0aWVzIHRo
YXQsIGhhdmluZyBtb25vcG9saXplZCBwb3dlciBmb3IgZGVjYWRlcywgYXJlIGJlaW5nIHV0dGVy
bHkgcm91dGVkIGJ5IE1hY3JvbiYjODIxNztzIHBvbGl0aWNhbCByZXZvbHV0aW9uLjwvcD48cD5I
aXMgZmxlZGdsaW5nIFJlcHVibGljIG9uIHRoZSBNb3ZlISAmIzgyMTI7IGNvbnRlc3RpbmcgaXRz
IGZpcnN0LWV2ZXIgZWxlY3Rpb24gYW5kIGZpZWxkaW5nIG1hbnkgY2FuZGlkYXRlcyB3aXRoIG5v
IHBvbGl0aWNhbCBleHBlcmllbmNlIGF0IGFsbCAmIzgyMTI7IHdhcyBvbiBjb3Vyc2UgdG8gZGVs
aXZlciBoaW0gYSBsZWdpc2xhdGl2ZSBtYWpvcml0eSBzbyBjcnVzaGluZyB0aGF0IE1hY3JvbiYj
ODIxNztzIHJpdmFscyBmcmV0dGVkIHRoYXQgdGhlIDM5LXllYXItb2xkIHByZXNpZGVudCB3aWxs
IGJlIGFibGUgdG8gZ292ZXJuIEZyYW5jZSBhbG1vc3QgdW5vcHBvc2VkIGZvciBoaXMgZnVsbCBm
aXZlLXllYXIgdGVybS48L3A+PHA+UmVjb3JkLWxvdyB0dXJub3V0LCBob3dldmVyLCB0b29rIHNv
bWUgc2hpbmUgb2ZmIHRoZSBhY2hpZXZlbWVudC4gTGVzcyB0aGFuIDUwIHBlcmNlbnQgb2YgdGhl
IDQ3LjUgbWlsbGlvbiBlbGVjdG9ycyBjYXN0IGJhbGxvdHMgJiM4MjEyOyBzaG93aW5nIHRoYXQg
TWFjcm9uIGhhcyBsaW1pdGVkIGFwcGVhbCB0byBtYW55IHZvdGVycy48L3A+PHA+TWFjcm9uIGlu
dGVuZHMgdG8gc2V0IGhpcyBsYXJnZSBhbmQgbGlrZWx5IHBsaWFudCBjb2hvcnQgb2YgbGVnaXNs
YXRvcnMsIGFsbCBvZiB0aGVtIGhhdmluZyBwbGVkZ2VkIGFsbGVnaWFuY2UgdG8gaGlzIHByb2dy
YW0sIHRvIHdvcmsgaW1tZWRpYXRlbHkuIEhlIHdhbnRzLCB3aXRoaW4gd2Vla3MsIHRvIHN0YXJ0
IHJlZm9ybWluZyBGcmVuY2ggbGFib3IgbGF3cyB0byBtYWtlIGhpcmluZyBhbmQgZmlyaW5nIGVh
c2llciwgYW5kIGxlZ2lzbGF0ZSBhIGdyZWF0ZXIgZGVncmVlIG9mIGhvbmVzdHkgaW50byBwYXJs
aWFtZW50LCB0byBzdGF1bmNoIHRoZSBzdGVhZHkgZmxvdyBvZiBzY2FuZGFscyB0aGF0IG92ZXIg
ZGVjYWRlcyBoYXZlIGVyb2RlZCB2b3RlciB0cnVzdCBpbiB0aGUgcG9saXRpY2FsIGNsYXNzLjwv
cD48cD5XaXRoIDk0IHBlcmNlbnQgb2Ygdm90ZXMgY291bnRlZCwgTWFjcm9uJiM4MjE3O3MgY2Ft
cCB3YXMgY29tZm9ydGFibHkgbGVhZGluZyB3aXRoIG1vcmUgdGhhbiAzMiBwZXJjZW50ICYjODIx
MjsgcHV0dGluZyBpdCB3ZWxsIGFoZWFkIG9mIGFsbCBvcHBvbmVudHMgZ29pbmcgaW50byB0aGUg
ZGVjaXNpdmUgc2Vjb25kIHJvdW5kIG9mIHZvdGluZyBuZXh0IFN1bmRheSBmb3IgdGhlIDU3NyBz
ZWF0cyBpbiB0aGUgbG93ZXItaG91c2UgTmF0aW9uYWwgQXNzZW1ibHkuPC9wPjxwPk1hY3JvbiYj
ODIxNztzIHByaW1lIG1pbmlzdGVyLCBFZG91YXJkIFBoaWxpcHBlLCBjb25maWRlbnRseSBkZWNs
YXJlZCBTdW5kYXkgbmlnaHQgdGhhdCB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIHZvdGUgd291bGQgZ2l2ZSB0
aGUgYXNzZW1ibHkgYSAmIzgyMjA7bmV3IGZhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7RnJhbmNl
IGlzIGJhY2ssJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Qb2xsc3RlcnMgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQg
TWFjcm9uJiM4MjE3O3MgY2FtcCBjb3VsZCBlbmQgdXAgd2l0aCBhcyBtYW55IGFzIDQ1MCBzZWF0
cyAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGF0IHRoZSBvcHBvc2l0aW9uIGluIHBhcmxpYW1lbnQgd291bGQgYmUg
ZnJhZ21lbnRlZCBhcyB3ZWxsIGFzIHNtYWxsLjwvcD48cD5UaGUgU29jaWFsaXN0IFBhcnR5IHRo
YXQgaGVsZCBwb3dlciBpbiB0aGUgbGFzdCBsZWdpc2xhdHVyZSBhbmQgaXRzIGFsbGllcyB3ZXJl
IGFsbCBidXQgdmFwb3JpemVkICYjODIxMjsgdGhlaXIgMzE0IHNlYXRzIGxpa2VseSByZWR1Y2Vk
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gcG9sbHN0ZXJzJiM4MjE3OyBwcm9qZWN0aW9ucywgdG8gYXMgZmV3IGFz
IDIwIHNlYXRzLCBhbmQgcG9zc2libHkgbm8gbW9yZSB0aGFuIDMwLCBpbiB0aGUgbmV3IGFzc2Vt
Ymx5LiBQcm9qZWN0aW5nIHNlYXQgbnVtYmVycyBpcyBhbiBpbXByZWNpc2Ugc2NpZW5jZSBpbiB0
aGUgdHdvLXJvdW5kIHN5c3RlbS48L3A+PHA+U29jaWFsaXN0IFBhcnR5IGxlYWRlciBKZWFuLUNo
cmlzdG9waGUgQ2FtYmFkZWxpcyB3YXJuZWQgdGhhdCBNYWNyb24mIzgyMTc7cyBwYXJ0eSBjb3Vs
ZCBlbmQgdXAgJiM4MjIwO2FsbW9zdCB3aXRob3V0IGFueSByZWFsIG9wcG9zaXRpb24uJiM4MjIx
OzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd291bGQgaGF2ZSBhIE5hdGlvbmFsIEFzc2VtYmx5IHdpdGggbm8g
cmVhbCBwb3dlciBvZiBjb250cm9sIGFuZCB3aXRob3V0IGRlbW9jcmF0aWMgZGViYXRlIHRvIHNw
ZWFrIG9mLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+T24gdGhlIHJpZ2h0LCB0aGUgY29uc2VydmF0
aXZlIFJlcHVibGljYW5zIHdlcmUgYWxzbyByZWVsaW5nLCBwcm9qZWN0ZWQgdG8gZW5kIHVwIHdp
dGggcG9zc2libHkgbm8gbW9yZSB0aGFuIDExMCBzZWF0cywgYW5kIHBvc3NpYmx5IGFzIGZldyBh
cyA3MCwgaGF2aW5nIGNvbnRyb2xsZWQgMjE1IGluIHRoZSBvdXRnb2luZyBwYXJsaWFtZW50Ljwv
cD48cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgRnJvbnQgb2YgZmFyLXJpZ2h0IGxlYWRlciBNYXJpbmUgTGUgUGVu
IGxvb2tlZCB1bmxpa2VseSB0byBjb252ZXJ0IGhlciBzdHJvbmcgc2hvd2luZyBpbiB0aGUgcHJl
c2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIGludG8gYW55dGhpbmcgbW9yZSB0aGFuIGEgc21hbGwgaGFuZGZ1
bCBvZiBsZWdpc2xhdGl2ZSBzZWF0cyBhbmQgY2VydGFpbmx5IG5vdCBlbm91Z2ggdG8gbWFrZSB0
aGUgcGFydHkgaW50byBhIG1ham9yIG9wcG9zaXRpb24gZm9yY2UuIFRoYXQgd2FzIExlIFBlbiYj
ODIxNztzIGhvcGUgYWZ0ZXIgc2hlIGFkdmFuY2VkIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0byB0aGUg
cHJlc2lkZW50aWFsIHJ1bm9mZiB0aGF0IE1hY3JvbiB3b24gTWF5IDcuIDwvcD48cD5MZSBQZW4g
Y29tcGxhaW5lZCB0aGF0IHRoZSBsZWdpc2xhdGl2ZSB2b3Rpbmcgc3lzdGVtIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBmdWxseSByZXByZXNlbnQgdm90ZXJzJiM4MjE3OyB3aXNoZXMgJiM4MjEyOyBiZWNhdXNlIGhl
ciBwYXJ0eSBnb3QgYXJvdW5kIDE0IHBlcmNlbnQgb2Ygdm90ZXMgYnV0IHdhc24mIzgyMTc7dCBh
YmxlIHRvIGdyZWF0bHkgaW1wcm92ZSBvbiB0aGUgdHdvIGxlZ2lzbGF0b3JzIGl0IGhhZCBpbiB0
aGUgbGFzdCBsZWdpc2xhdHVyZS48L3A+PHA+VGhlIHBhcnR5JiM4MjE3O3Mgc2VjcmV0YXJ5IGdl
bmVyYWwsIE5pY29sYXMgQmF5LCB3YXJuZWQgb2YgTWFjcm9uIGdldHRpbmcgJiM4MjIwO2EgbWFq
b3JpdHkgc28gYmlnIHRoYXQgaGUgd2lsbCBoYXZlIGEgc29ydCBvZiBibGFuayBjaGVjayBmb3Ig
dGhlIG5leHQgZml2ZSB5ZWFycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFub3RoZXIgc2lnbiBvZiB2b3RlcnMm
IzgyMTc7IHJlamVjdGlvbiBvZiB0aGUgcG9saXRpY2FsIG1haW5zdHJlYW0gd2FzIHRoYXQgZmFy
LWxlZnQgbGVhZGVyIEplYW4tTHVjIE1lbGVuY2hvbiB3YXMsIHdpdGggdGhlIENvbW11bmlzdCBQ
YXJ0eSwgcHJvamVjdGVkIHRvIHNlZSBoaXMgY2FtcCB3aW4gYXMgbWFueSBhcyAxOCBzZWF0cywg
YW4gaW1wcm92ZW1lbnQgb24gdGhlIDEwIHRoZXkgaGVsZCBiZWZvcmUuPC9wPjxwPlZvdGVycyBz
YWlkIHBvbGxzIHRoYXQgaGFkIHByZWRpY3RlZCBhIGxhcmdlIG1ham9yaXR5IGZvciBNYWNyb24m
IzgyMTc7cyBjYW1wIGxpa2VseSBkaXNzdWFkZWQgcGVvcGxlIGZyb20gdHVybmluZyBvdXQuIDwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.