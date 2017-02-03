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Man shot, wounded after attacking soldiers outside Louvre

By John Leicester, Raphael Satter and Angela Charlton
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:24 AM
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The body of a man lays on the floor as two soldiers guard him in the Louvre museum, Friday, Feb. 3, 2017 in Paris. A knife-wielding man shouting "Allahu akbar" attacked French soldiers on patrol near the Louvre Museum Friday in what officials described as a suspected terror attack. The soldiers first tried to fight off the attacker and then opened fire, shooting him five times. (AP Photo)


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