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Man wields hammer to attack Paris police at Notre Dame, as U.K. reveals more details on London attackers

Associated Press

Published: June 6, 2017 - 09:57 PM
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A woman cries while being embraced after a moment of silence to remember victims in the London Bridge area of London on Tuesday. A new search was underway Tuesday in a neighborhood near the home of two of the London Bridge attackers, hours after police said they had freed everyone detained in the wake of the Saturday evening rampage that left several dead and dozens wounded. (AP Photo/Matt Dunham)


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