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Manchester police name bomber, hunt for accomplices; victims young as 8

By Jill Lawless, Rob Harris, Sylvia Hui And Lori Hinnant
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 23, 2017 - 05:32 PM
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Police guard close to the Manchester Arena in Manchester, Britain, Tuesday May 23, 2017, a day after an explosion. An apparent suicide bomber set off an improvised explosive device that killed over a dozen people at the end of an Ariana Grande concert, Manchester police said Tuesday. (Peter Byrne/PA via AP)

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MANCHESTER, England: Investigators hunted Tuesday for possible accomplices of the suicide bomber who attacked an Ariana Grande concert in Manchester, killing 22 people and sparking a stampede of young concertgoers, some still wearing the American pop star’s trademark kitten ears and holding pink balloons.

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