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Many UK lawmakers signal they’ll back government’s Brexit bill

By Jill Lawless
Associated Press

Published: January 31, 2017 - 01:31 PM
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Britain's Brexit Secretary David Davis speaks in the House of Commons, London during the second reading debate on the EU (Notification on Withdrawal) Bill, Tuesday, Jan. 31, 2017. British lawmakers are starting debate on a bill authorizing the start of European Union exit talks, as the government races to meet a self-imposed March 31 deadline to begin the process. (PA via AP)


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