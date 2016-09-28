Massive typhoon hits eastern China, Taiwan, killing 5

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVJSklORzogQSBtYXNzaXZlIHR5cGhvb24gbGVmdCBvbmUgcGVyc29uIGRlYWQgaW4gZWFz
dGVybiBDaGluYSBvbiBXZWRuZXNkYXksIGEgZGF5IGFmdGVyIGtpbGxpbmcgZm91ciBhbmQgaW5q
dXJpbmcgbW9yZSB0aGFuIDYwMCBpbiBUYWl3YW4sIHdoZXJlIGF1dGhvcml0aWVzIHJlbWFpbmVk
IG9uIGFsZXJ0IGZvciB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgYSBsYW5kc2xpZGUuPC9wPjxwPlR5cGhv
b24gTWVnaSBjYXVzZWQgbW9yZSB0aGFuICQxMCBtaWxsaW9uIGluIGRhbWFnZSBhcyBpdCBzd2Vw
dCBhY3Jvc3MgVGFpd2FuIGJlZm9yZSB3ZWFrZW5pbmcgaW50byBhIHRyb3BpY2FsIHN0b3JtIGFm
dGVyIGhpdHRpbmcgdGhlIGNvYXN0YWwgY2l0eSBvZiBRdWFuemhvdSBpbiBDaGluYSYjODIxNztz
IEZ1amlhbiBwcm92aW5jZSBiZWZvcmUgZGF3biwgVGFpd2FuJiM4MjE3O3Mgd2VhdGhlciBzZXJ2
aWNlIHNhaWQuIEF0IGl0cyBoZWlnaHQsIGl0IHdhcyBwYWNraW5nIHdpbmRzIG9mIHVwIHRvIDEx
OCBraWxvbWV0ZXJzICg3NCBtaWxlcykgcGVyIGhvdXIsIENoaW5hJiM4MjE3O3MgTmF0aW9uYWwg
TWV0ZW9yb2xvZ2ljYWwgQ2VudGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPk9uZSBwZXJzb24gZGllZCBhZnRlciBz
ZXZlcmFsIHN0cnVjdHVyZXMgY29sbGFwc2VkIGluIFF1YW56aG91LCB0aGUgb2ZmaWNpYWwgQ2hp
bmEgTmV3cyBTZXJ2aWNlIHJlcG9ydGVkLiBTY2hvb2xzIHdlcmUgY2xvc2VkIGFuZCBkb3plbnMg
b2YgZmxpZ2h0cyB3ZXJlIGNhbmNlbGVkLjwvcD48cD5JbiBGdXpob3UsIEZ1amlhbiYjODIxNztz
IGNhcGl0YWwsIHBlb3BsZSB3ZXJlIHNob3duIG9uIHN0YXRlIHRlbGV2aXNpb24gd2Fsa2luZyB0
aHJvdWdoIGtuZWUtZGVlcCB3YXRlcnMgdGhhdCBoYWQgc3dhbXBlZCBtYWpvciByb2Fkcy4gUmVz
Y3VlIHdvcmtlcnMgd2VyZSBzZWVuIHB1bGxpbmcgc3RyYW5kZWQgcmVzaWRlbnRzIHRocm91Z2gg
dGhlIHN0cmVldHMgb24gaW5mbGF0YWJsZSBib2F0cy48L3A+PHA+VGhlIHN0b3JtIHdhcyBmb3Jl
Y2FzdCB0byBtb3ZlIG5vcnRod2VzdCBXZWRuZXNkYXkgYW5kIGdyYWR1YWxseSBmYWRlIGF3YXku
PC9wPjxwPkluIFRhaXdhbiwgbmVhcmx5IDQgbWlsbGlvbiBob21lcyBsb3N0IHBvd2VyIGFuZCAx
MCBwcm92aW5jaWFsIGhpZ2h3YXlzIHJlbWFpbmVkIGNsb3NlZCBXZWRuZXNkYXksIG9uZSBkYXkg
YWZ0ZXIgaGVhdnkgcmFpbiBhbmQgc3VzdGFpbmVkIHdpbmRzIG9mIDE2MCBraWxvbWV0ZXJzICgx
MDAgbWlsZXMpIHBlciBob3VyIGJsYW5rZXRlZCB0aGUgaXNsYW5kLCBUYWl3YW4mIzgyMTc7cyBv
ZmZpY2lhbCBDZW50cmFsIE5ld3MgQWdlbmN5IHJlcG9ydGVkLiBNb3JlIHRoYW4gNCw4MDAgcGVv
cGxlIHJlbWFpbmVkIGluIGVtZXJnZW5jeSBzaGVsdGVycyBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwv
cD48cD5UYWl3YW4mIzgyMTc7cyBDZW50cmFsIEVtZXJnZW5jeSBPcGVyYXRpb25zIENlbnRlciBy
ZXBvcnRlZCB0aGF0IHRoZSA2MjUgaW5qdXJlZCBpbmNsdWRlZCBlaWdodCBKYXBhbmVzZSB0b3Vy
aXN0cyB0cmF2ZWxpbmcgaW4gYSB0b3VyIGJ1cyB0aGF0IHR1cm5lZCBvbiBpdHMgc2lkZSBpbiBj
ZW50cmFsIFRhaXdhbi4gVGhyZWUgcGVvcGxlIHN1ZmZlcmVkIGZhdGFsIGZhbGxzIGFuZCBhIGZv
dXJ0aCBwZXJzb24gZGllZCBpbiBhIHRydWNrIGNyYXNoLCBUYWl3YW4mIzgyMTc7cyBDZW50cmFs
IEVtZXJnZW5jeSBPcGVyYXRpb25zIENlbnRlciBzYWlkLjwvcD48cD5NYW55IG9mIHRoZSBpbmp1
cmllcyB3ZXJlIGZyb20gZmFsbGluZyBhbmQgd2luZC1ibG93biBvYmplY3RzLiBUaHJlZSBzdGF0
ZSB1dGlsaXR5IHdvcmtlcnMgd2VyZSBpbmp1cmVkIHdoZW4gdGhlaXIgdHJ1Y2sgdHVtYmxlZCBp
bnRvIGEgdmFsbGV5IHdoaWxlIHRoZXkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gcmVzdG9yZSBwb3dlciBpbiBh
IG1vdW50YWlub3VzIGFyZWEsIHRoZSBDZW50cmFsIE5ld3MgQWdlbmN5IHJlcG9ydGVkLjwvcD48
cD5BIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIGNlbnRlciBzYWlkIFdlZG5lc2RheSB0aGF0IGVtZXJnZW5j
eSBvZmZpY2lhbHMgd2VyZSBjbG9zZWx5IG1vbml0b3JpbmcgVGFpd2FuJiM4MjE3O3MgbW91bnRh
aW4gcmVnaW9ucyBmb3IgcG9zc2libGUgbGFuZHNsaWRlcy4gVGhleSB3ZXJlIGFsc28gd29ya2lu
ZyB0byByZXN0b3JlIHBvd2VyIGFuZCB3YXRlci48L3A+PHA+TWVnaSB3YXMgNTAwIGtpbG9tZXRl
cnMgKDMxMCBtaWxlcykgaW4gZGlhbWV0ZXIgYXQgaXRzIGxhcmdlc3QsIGFuZCByYWluZmFsbCBo
YWQgdG9wcGVkIDMwMCBtaWxsaW1ldGVycyAoMTIgaW5jaGVzKSBpbiB0aGUgc291dGggYW5kIGVh
c3Rlcm4gbW91bnRhaW5zIG9mIFRhaXdhbi48L3A+PHA+TW9yZSB0aGFuIDgsMDAwIHBlb3BsZSB3
ZXJlIGV2YWN1YXRlZCwgbW9zdGx5IGZyb20gbW91bnRhaW5vdXMgYXJlYXMgYXQgcmlzayBvZiBs
YW5kc2xpZGVzIG9yIGZsb29kcy4gVGhlIHdlYXRoZXIgZm9yY2VkIHRoZSBjYW5jZWxsYXRpb24g
b2YgMjI0IGZsaWdodHMgYXQgVGFpd2FuJiM4MjE3O3MgVGFveXVhbiBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEFp
cnBvcnQuIEF1dGhvcml0aWVzIGhhZCBjbG9zZWQgc2Nob29scywgb2ZmaWNlcyBhbmQgbW9zdCBv
ZiBUYWl3YW4mIzgyMTc7cyByYWlsd2F5IHN5c3RlbSBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5NZWdpIHdhcyB0
aGUgZm91cnRoIHR5cGhvb24gb2YgdGhlIHllYXIgdG8gaGl0IFRhaXdhbiBhbmQgdGhpcmQgaW4g
dGhlIGxhc3QgdHdvIHdlZWtzLjwvcD48cD5PbiB0aGUgQ2hpbmVzZSBjb2FzdCwgYWJvdXQgMTYw
IGtpbG9tZXRlcnMgKDEwMCBtaWxlcykgZnJvbSBUYWl3YW4gYXQgaXRzIG5lYXJlc3QgcG9pbnQs
IGZpc2hpbmcgYm9hdHMgd2VyZSBvcmRlcmVkIGJhY2sgdG8gcG9ydCwgQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBv
ZmZpY2lhbCBYaW5odWEgTmV3cyBBZ2VuY3kgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgy
MTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVyIFJhbHBoIEplbm5pbmdzIGluIFRhaXBl
aSwgVGFpd2FuLCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.