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Mexicans seek loved ones, answers in deadly fireworks blast

By Maria Verza
Associated Press

Published: December 21, 2016 - 09:53 AM | Updated: December 21, 2016 - 10:58 PM
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Soldiers and investigators walk through the scorched rubble of the open-air San Pablito fireworks market that exploded in Tultepec on the outskirts of Mexico City, Wednesday. The market was especially well stocked for the holidays and bustling with hundreds of shoppers when a powerful chain-reaction explosion ripped through its stalls Tuesday, killing and injuring dozens. (AP Photo/Marco Ugarte)


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