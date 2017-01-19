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Mexico says drug lord ’El Chapo’ Guzaman extradited to U.S.

Associated Press

Published: January 19, 2017 - 06:01 PM
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FILE - In this Jan. 8, 2016 file photo, a handcuffed Joaquin "El Chapo" Guzman is made to face the press as he is escorted to a helicopter by Mexican soldiers and marines at a federal hangar in Mexico City. According to Mexico's Foreign Ministry, Guzman has been extradited to the United States on Thursday, Jan. 19 2017. (AP Photo/Eduardo Verdugo, File)


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