All CATEGORIES
☰ Menu

Mexico says it will negotiate with Trump

Associated Press

Published: January 10, 2017 - 01:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 4, 2017, file photo, Mexico's new Foreign Relations Secretary Luis Videgaray stands during a press conference at the Los Pinos presidential residence in Mexico City. Videgaray said Tuesday, Jan. 10, that the country isnt only willing to negotiate changes to the North American Free Trade Agreement, it wants negotiations as soon as possible. Luis Videgaray says theres enormous uncertainty following the U.S. election of Donald Trump as president. (AP Photo/Marco Ugarte, File)


MORE IN NEWS

summa11cut Jenna Watson - Jenna Watson
Summa’s CEO apologizes to staff in memo, says he will change leadership style; critics say it’s too late

Summa Health President and CEO Dr. Thomas Malone sent a memo to his staff on Monday night apologizing for the “disruptions to both our patients and our employees” following the recent ER physician switch.

jackson11cut
Parents charged in missing 5-year-old girl’s death
prayer11cut_01
Love Akron Network calls for unity among all walks of life at prayer event
license11
Akron man gets license after four-year suspension, aided by new Summit County program
zoo11cut_02
Akron Zoo to welcome naked mole rats and red-eyed tree frogs to new Curious Creatures display
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next