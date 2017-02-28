All CATEGORIES
☰ Menu

Mother of slain Indian man told him to leave U.S. if in danger

By Omer Farooq
Associated Press

Published: February 28, 2017 - 03:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sunaina Dumala grieves near the body of her husband Srinivas Kuchibhotla at their residence on the outskirts of Hyderabad, India, Tuesday, Feb.28, 2017. Hundreds of grieving family and friends tearfully mourned the 32-year-old engineer in his southern Indian hometown Tuesday after he was killed in an apparently racially motivated shooting in a crowded Kansas bar. (AP Photo /Mahesh Kumar A.)


MORE IN NEWS

city01web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Mayor Horrigan hints at Akron income tax increase in State of the City address

Dan Horrigan prides himself on serving the public with the speed of a curb boy at Swensons Drive-In. It’s a job he took while studying to be a teacher.

signet01web
Akron-based Sterling Jewelers calls sexual harassment report misleading; stock plunges following newly detailed allegations
trump01cut_01
Trump declares it’s ‘time to join forces’ to fix U.S. problems
need01
Things You Need to Know — compiled Feb. 28
Regional news briefs
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next