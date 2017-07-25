Muslims keep up shrine boycott despite Israeli concessions

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SkVSVVNBTEVNOiBNdXNsaW0gbGVhZGVycyB1cmdlZCB0aGUgZmFpdGhmdWwgVHVlc2RheSB0
byBrZWVwIHVwIHRoZWlyIHByYXllciBwcm90ZXN0cyBhbmQgYXZvaWQgZW50ZXJpbmcgYSBjb250
ZXN0ZWQgSmVydXNhbGVtIHNocmluZSwgZXZlbiBhZnRlciBJc3JhZWwgZGlzbWFudGxlZCBtZXRh
bCBkZXRlY3RvcnMgdGhhdCBpbml0aWFsbHkgdHJpZ2dlcmVkIHRoZSB0ZW5zaW9ucy48L3A+PHA+
SXNyYWVsIHNhaWQgaXQgd291bGQgcmVwbGFjZSB0aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzIHdpdGggbmV3
IHNlY3VyaXR5IGFycmFuZ2VtZW50cyBiYXNlZCBvbiAmIzgyMjA7YWR2YW5jZWQgdGVjaG5vbG9n
eSYjODIyMTsgdG8gYmUgaW5zdGFsbGVkIGluIHRoZSBuZXh0IHNpeCBtb250aHMuIFRoaXMgcmVw
b3J0ZWRseSByZWZlcnMgdG8gc29waGlzdGljYXRlZCBjYW1lcmFzLjwvcD48cD5NdXNsaW0gY2xl
cmljcyBoYXZlIGRlbWFuZGVkIHRoYXQgSXNyYWVsIHJlc3RvcmUgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBhdCB0
aGUgc2hyaW5lICYjODIxMjsgdGhlIHRoaXJkLWhvbGllc3QgaW4gSXNsYW0gYW5kIHRoZSBtb3N0
IHNhY3JlZCBpbiBKdWRhaXNtICYjODIxMjsgdG8gd2hhdCBpdCB3YXMgYmVmb3JlIGl0IGluc3Rh
bGxlZCB0aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+VGhlIGNsZXJpY3Mgc2Fp
ZCBUdWVzZGF5IHRoZXkgbmVlZCB0aW1lIHRvIHN0dWR5IHRoZSBwcm9wb3NlZCBuZXcgSXNyYWVs
aSBtZWFzdXJlcyBidXQgc3VnZ2VzdGVkIGEgZGVjaXNpb24gY291bGQgYmUgbWFkZSBieSB0aGUg
ZW5kIG9mIHRoZSBkYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBuZWVkIHRvIGtub3cgYWxsIHRoZSBkZXRh
aWxzIGJlZm9yZSB3ZSBkZWNpZGUgdG8gcHJheSBpbnNpZGUgdGhlIGNvbXBvdW5kLCYjODIyMTsg
c2FpZCBNb2hhbW1lZCBIdXNzZWluLCB0aGUgdG9wIE11c2xpbSBjbGVyaWMsIG9yIG11ZnRpLCBp
biBKZXJ1c2FsZW0uPC9wPjxwPk11c2xpbSB3b3JzaGlwcGVycyBoZWVkZWQgdGhlIGNsZXJneSYj
ODIxNztzIGNhbGwsIHdpdGggZG96ZW5zIHBlcmZvcm1pbmcgbm9vbiBwcmF5ZXJzIFR1ZXNkYXkg
aW4gdGhlIHN0cmVldHMgb3V0c2lkZSB0aGUgc2hyaW5lLjwvcD48cD5UaGUgY29udGludWVkIHBy
b3Rlc3RzIG1lYW50IHRoYXQgdGhlIGVzY2FsYXRpbmcgY3Jpc2lzIGJldHdlZW4gSXNyYWVsIGFu
ZCB0aGUgTXVzbGltIHdvcmxkLCB3aGljaCBiZWdhbiBpbiBtaWQtSnVseSwgd2FzIG5vdCBkZWZ1
c2VkLCBldmVuIGFmdGVyIElzcmFlbCBiYWNrZWQgZG93biBvbiB0aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3Jz
LjwvcD48cD5Kb3JkYW4sIHRoZSBNdXNsaW0gY3VzdG9kaWFuIG9mIHRoZSBzaHJpbmUsIGhhcyBw
bGF5ZWQgYSBrZXkgcm9sZSBpbiB0cnlpbmcgdG8gZW5kIHRoZSBzaG93ZG93biBvdmVyIHRoZSBo
b2x5IHNpdGUuPC9wPjxwPkpvcmRhbmlhbiBGb3JlaWduIE1pbmlzdGVyIEF5bWFuIFNhZmFkaSBz
YWlkIHRoZSBraW5nZG9tIHdhbnRzICYjODIyMDtjYWxtIHRvIHJldHVybiYjODIyMTsgdG8gdGhl
IHNocmluZSBhbmQgdG8gc2VlIGEgaGlzdG9yaWMgc3RhdHVzIHF1byB0aGVyZSByZXN0b3JlZC4g
SXNyYWVsIG11c3QgJiM4MjIwO3Jldm9rZSBhbGwgbmV3IG1lYXN1cmVzIG9uIHRoZSBncm91bmQs
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Kb3JkYW4mIzgyMTc7cyBwb3NpdGlvbiBvbiB0aGUgY29u
dGludWVkIE11c2xpbSBwcm90ZXN0cyBhbmQgdGhlIElzcmFlbGkgc2VjdXJpdHkgcGxhbiB3YXMg
bm90IGNsZWFyIGZyb20gaGlzIGNvbW1lbnRzLjwvcD48cD5PdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kLCBKb3Jk
YW4mIzgyMTc7cyBlZmZvcnRzIHdlcmUgY29tcGxpY2F0ZWQgYnkgYSBzaG9vdGluZyBhdCB0aGUg
SXNyYWVsaSBFbWJhc3N5IGluIEFtbWFuLCB3aGVyZSBhbiBJc3JhZWxpIGd1YXJkIGtpbGxlZCB0
d28gSm9yZGFuaWFucyBhZnRlciBiZWluZyBhdHRhY2tlZCBieSBvbmUgd2l0aCBhIHNjcmV3ZHJp
dmVyLjwvcD48cD5BIDI0LWhvdXIgc3RhbmRvZmYgd2FzIHJlc29sdmVkIGFmdGVyIGEgcGhvbmUg
Y2FsbCBiZXR3ZWVuIEpvcmRhbiYjODIxNztzIEtpbmcgQWJkdWxsYWggSUkgYW5kIElzcmFlbGkg
UHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1LjwvcD48cD5Kb3JkYW4gaW5pdGlhbGx5
IHNhaWQgdGhlIGd1YXJkIGNvdWxkIG5vdCBsZWF2ZSB3aXRob3V0IGFuIGludmVzdGlnYXRpb24s
IGJ1dCB0aGVuIGFsbG93ZWQgaGltIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgZW1iYXNzeSBzdGFmZiB0
byBsZWF2ZSB0byBJc3JhZWwgbGF0ZSBNb25kYXkuPC9wPjxwPlRoZSB0aW1pbmcgb2YgdGhlIGV2
ZW50cyAmIzgyMTI7IHRoZSBldmFjdWF0aW9uIG9mIHRoZSBkaXBsb21hdHMsIGZvbGxvd2VkIGJ5
IHRoZSByZW1vdmFsIG9mIHRoZSBtZXRhbCBkZXRlY3RvcnMgJiM4MjEyOyBzdWdnZXN0ZWQgYSBs
YXJnZXIgZGVhbCBoYWQgYmVlbiBzdHJ1Y2sgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIGNvdW50cmllcy4gQm90
aCBJc3JhZWwgYW5kIEpvcmRhbiBkZW5pZWQgc3VjaCBhIHRyYWRlLW9mZiBoYWQgdGFrZW4gcGxh
Y2UuPC9wPjxwPlRoZSAzNy1hY3JlICgxNS1oZWN0YXJlKSBob2x5IHNpdGUgaW4gSmVydXNhbGVt
JiM4MjE3O3MgT2xkIENpdHkgc2l0cyBvbiB0aGUgZmF1bHQgbGluZSBvZiB0aGUgSXNyYWVsaS1Q
YWxlc3RpbmlhbiBjb25mbGljdCBhbmQgaGFzIHRyaWdnZXJlZCBtYWpvciBjb25mcm9udGF0aW9u
cyBiZWZvcmUuPC9wPjxwPklzcmFlbCBoYWQgZXJlY3RlZCBtZXRhbCBkZXRlY3RvcnMgYXQgdGhl
IGdhdGVzIHRvIHRoZSBNdXNsaW0tYWRtaW5pc3RlcmVkIHNpdGUgbGFzdCB3ZWVrIGFmdGVyIEFy
YWIgZ3VubWVuIGtpbGxlZCB0d28gSXNyYWVsaSBwb2xpY2UgZ3VhcmRzIHRoZXJlIHR3byBkYXlz
IGVhcmxpZXIuPC9wPjxwPlRoZSBtb3ZlIGluY2Vuc2VkIHRoZSBNdXNsaW0gd29ybGQgYW1pZCBh
bGxlZ2F0aW9ucyB0aGF0IElzcmFlbCB3YXMgdHJ5aW5nIHRvIGV4cGFuZCBjb250cm9sIG92ZXIg
dGhlIHNpdGUgdW5kZXIgdGhlIGd1aXNlIG9mIHNlY3VyaXR5ICYjODIxMjsgYSBjbGFpbSBJc3Jh
ZWwgZGVuaWVzLjwvcD48cD5UaGUgaW5zdGFsbGF0aW9uIG9mIHRoZSBtZXRhbCBkZXRlY3RvcnMg
c2V0IG9mZiB3aWRlc3ByZWFkIHByb3Rlc3RzIGFuZCBkZWFkbHkgSXNyYWVsaS1QYWxlc3Rpbmlh
biB2aW9sZW5jZSBpbiB0aGUgcGFzdCB3ZWVrLiBMYXJnZSBjcm93ZHMgb2YgTXVzbGltcyBwcmF5
ZWQgb3V0c2lkZSB0aGUgc2hyaW5lIGluIHByb3Rlc3QgZXZlcnkgZGF5LCByZWZ1c2luZyB0byBw
YXNzIHRocm91Z2ggdGhlIG1ldGFsIGRldGVjdG9ycy48L3A+PHA+SXNyYWVsIGhhcyBkZW5pZWQg
aXQgaGFzIGEgaGlkZGVuIGFnZW5kYSwgcG9ydHJheWluZyB0aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzIGFz
IGEgbmVlZGVkIHNlY3VyaXR5IG1lYXN1cmUuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIHRoZSBJc3JhZWxpIGdv
dmVybm1lbnQgaGFzIGNvbWUgdW5kZXIgZ3Jvd2luZyBkaXBsb21hdGljIHByZXNzdXJlIHRvIHJl
Y29uc2lkZXIgdGhlIGRlY2lzaW9uLiBJdCBhbHNvIGZhY2VkIGdyb3dpbmcgZG9tZXN0aWMgY3Jp
dGljaXNtIHRoYXQgaXQgaGFkIGFjdGVkIGhhc3RpbHksIHdpdGhvdXQgd2VpZ2hpbmcgdGhlIHJl
cGVyY3Vzc2lvbnMgb2YgaW5zdGFsbGluZyBuZXcgZGV2aWNlcyBhdCB0aGUgc2l0ZS48L3A+PHA+
VGhlIGRpcGxvbWF0aWMgY3Jpc2lzIHdpdGggSm9yZGFuIGxlbnQgbW9yZSB1cmdlbmN5IHRvIGZp
bmRpbmcgYSBzb2x1dGlvbi4gVGhlIGRlYWwgYWxzbyBjb2luY2lkZWQgd2l0aCBhIHZpc2l0IHRv
IElzcmFlbCBhbmQgSm9yZGFuIGJ5IEphc29uIEdyZWVuYmxhdHQsIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQg
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBNaWRlYXN0IGVudm95LjwvcD48cD5IaXMgdmlzaXQgbWFya2VkIHRoZSBm
aXJzdCBVLlMuIGludm9sdmVtZW50IHNpbmNlIHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgY3Jpc2lzIG92ZXIg
dGhlIHNocmluZS48L3A+PHA+SXNyYWVsJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgQ2FiaW5ldCBhbm5vdW5j
ZWQgdGhlIGRlY2lzaW9uIHRvIHJlbW92ZSB0aGUgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3JzIGVhcmx5IFR1ZXNk
YXkuIEl0IHNhaWQgcG9saWNlIHdvdWxkIGluY3JlYXNlIHRoZSBkZXBsb3ltZW50IG9mIGZvcmNl
cyB1bnRpbCB0aGUgbmV3IG1lYXN1cmVzIGFyZSBpbiBwbGFjZS48L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlbWVu
dCBzYWlkIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHdvdWxkIGJ1ZGdldCAxMDAgbWlsbGlvbiBzaGVrZWxzICgk
MjggbWlsbGlvbikgdG8gaW1wbGVtZW50IHRoZSBzZWN1cml0eSBwbGFuIG92ZXIgYSBwZXJpb2Qg
b2YgJiM4MjIwO3VwIHRvIHNpeCBtb250aHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Jc3JhZWwmIzgyMTc7cyBw
cm9wb3NhbCBzZXQgb2ZmIHJ1bW9ycyBhbW9uZyBQYWxlc3RpbmlhbnMgdGhhdCB0aGUgJiM4MjIw
O3NtYXJ0IGNhbWVyYXMmIzgyMjE7IElzcmFlbCBwbGFucyB0byBpbnN0YWxsIGNvdWxkIHNlZSB0
aHJvdWdoIGNsb3RoaW5nIGFuZCBjb3VsZCBwcm92ZSBwYXJ0aWN1bGFybHkgZW1iYXJyYXNzaW5n
IHRvIHdvbWVuLjwvcD48cD5Jc3JhZWxpIHBvbGljZSBhZGRyZXNzZWQgdGhlIHJ1bW9ycyBUdWVz
ZGF5LCBzYXlpbmcgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgdGhhdCBpdCBkb2VzIG5vdCB1c2UgYW55IHR5cGUg
b2YgY2FtZXJhIHRoYXQgaGFybXMgYW55b25lJiM4MjE3O3MgcHJpdmFjeSAmIzgyMjA7YW5kIGhh
cyBubyBpbnRlbnRpb24gb2YgdXNpbmcgc3VjaCBjYW1lcmFzIGluIHRoZSBmdXR1cmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgY2FtZXJhcyBhcmUgdG8gcHJvdGVjdCBwdWJsaWMgc2FmZXR5LCB0aGUgc3Rh
dGVtZW50IHNhaWQuPC9wPjxwPklzcmFlbCBjYXB0dXJlZCB0aGUgT2xkIENpdHkgY29tcG91bmQs
IGFsb25nIHdpdGggb3RoZXIgdGVycml0b3JpZXMgc291Z2h0IGZvciBhIFBhbGVzdGluaWFuIHN0
YXRlLCBpbiB0aGUgMTk2NyB3YXIuIFVuZGVyIGFycmFuZ2VtZW50cyBwdXQgaW4gcGxhY2UgdGhl
biwgTXVzbGltcyBhZG1pbmlzdGVyIHRoZSBzaXRlIGFuZCBKZXdzIGNhbiB2aXNpdCwgYnV0IG5v
dCBwcmF5IHRoZXJlLjwvcD48cD5BcyBjdXN0b2RpYW4sIEpvcmRhbiBoYXMgdGhlIGZpbmFsIHNh
eSBvdmVyIE11c2xpbSBwb2xpY2llcyBhdCB0aGUgc2hyaW5lIGJ1dCBhbHNvIG5lZWRzIHRvIGNv
bnNpZGVyIHB1YmxpYyBvcGluaW9uLCBpbmNsdWRpbmcgYW1vbmcgUGFsZXN0aW5pYW5zIGluIHRo
ZSBIb2x5IExhbmQuPC9wPjxwPkpvcmRhbiYjODIxNztzIHJ1bGluZyBIYXNoZW1pdGUgZHluYXN0
eSBkcmF3cyBtdWNoIG9mIGl0cyBsZWdpdGltYWN5IGZyb20gaXRzIHJvbGUgYXMgcHJvdGVjdG9y
IG9mIHRoZSBob2x5IHNpdGUuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGl0IGFsc28gbWFpbnRhaW5zIHN0cmF0
ZWdpYywgaWYgZGlzY3JlZXQsIHNlY3VyaXR5IHRpZXMgd2l0aCBJc3JhZWwgJiM4MjEyOyBhIHJl
bGF0aW9uc2hpcCB0aGF0IGhhcyBzdXJ2aXZlZCBzZXZlcmFsIGNyaXNlcyBhbmQgcmVwZWF0ZWQg
ZnJpY3Rpb24gb3ZlciB0aGUgSmVydXNhbGVtIHNocmluZS48L3A+PHA+VGhlIHN3aWZ0IHJlc29s
dXRpb24gb2YgdGhlIGxhdGVzdCBkaXBsb21hdGljIHJvdyByZWZsZWN0ZWQgdGhlIG92ZXJyaWRp
bmcgaW50ZXJlc3QgYnkgYm90aCBjb3VudHJpZXMgdG8gcHJvdGVjdCB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlw
LjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgcGVhY2UgdHJlYXR5IHdpdGggSXNyYWVsIHJlbWFpbnMgdW5w
b3B1bGFyIGluIEpvcmRhbiwgYW5kIHRlbnNpb25zIGF0IHRoZSBzaHJpbmUgYW5kIGZyb20gdGhl
IGVtYmFzc3kgc2hvb3RpbmcgaW5mbGFtZWQgYW50aS1Jc3JhZWwgc2VudGltZW50cy48L3A+PHA+
QW4gYWNyaW1vbmlvdXMgc2Vzc2lvbiBvZiBKb3JkYW4mIzgyMTc7cyBwYXJsaWFtZW50IHdhcyBj
dXQgc2hvcnQgVHVlc2RheSBhZnRlciBsYXdtYWtlcnMgd2Fsa2VkIG91dCBpbiBwcm90ZXN0IG9m
IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3MgaGFuZGxpbmcgb2YgdGhlIHNob290aW5nLjwvcD48cD5U
aGUgc2Vzc2lvbiBiZWdhbiB3aXRoIEludGVyaW9yIE1pbmlzdGVyIEdoYWxlYiBhbC1ab2JpIHBy
ZXNlbnRpbmcgdGhlIGluaXRpYWwgZmluZGluZ3Mgb2YgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24uIEhlIGNv
bmZpcm1lZCBwcmV2aW91cyBhY2NvdW50cyB0aGF0IHRoZSBndWFyZCBmaXJlZCBhZnRlciBiZWlu
ZyBhdHRhY2tlZCB3aXRoIGEgc2NyZXdkcml2ZXIgYnkgb25lIG9mIHR3byBKb3JkYW5pYW5zIGRl
bGl2ZXJpbmcgZnVybml0dXJlIHRvIGEgcmVzaWRlbnRpYWwgYnVpbGRpbmcgbGlua2VkIHRvIHRo
ZSBlbWJhc3N5LjwvcD48cD5UaGUgYXR0YWNrIHdhcyBwcmVjZWRlZCBieSBhIHZlcmJhbCBkaXNw
dXRlLCB0aGUgbWluaXN0ZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIEpvcmRhbmlhbiB3YXMgbGF0ZXIgaWRl
bnRpZmllZCBhcyBNb2hhbW1lZCBKYXdhd2RlaCwgdGhlIDE2LXllYXItb2xkIHNvbiBvZiB0aGUg
b3duZXIgb2YgYSBmdXJuaXR1cmUgc3RvcmUuIFRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgYnVpbGRpbmcsIHdo
byBzdG9vZCBuZXh0IHRvIEphd2F3ZGVoIGR1cmluZyB0aGUgY29uZnJvbnRhdGlvbiwgYWxzbyB3
YXMgaGl0IGJ5IGd1bmZpcmUgYW5kIGxhdGVyIGRpZWQgb2YgaGlzIHdvdW5kcy48L3A+PHA+SHVu
ZHJlZHMgb2YgbW91cm5lcnMgYXR0ZW5kZWQgdGhlIHRlZW4mIzgyMTc7cyBmdW5lcmFsLiBNb3Vy
bmVycyBjaGFudGVkIHNsb2dhbnMgaW4gc3VwcG9ydCBvZiB0aGUgSmVydXNhbGVtIHNocmluZSBh
bmQgY2FsbGVkIEphd2F3ZGVoIGEgJiM4MjIwO21hcnR5ciYjODIyMTsgd2hvIGRpZWQgaW4gZGVm
ZW5zZSBvZiB0aGUgaG9seSBzaXRlLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIE5ldGFueWFodSBwcmFpc2Vk
IHRoZSBndWFyZCBmb3IgYWN0aW5nICYjODIyMDtjYWxtbHkmIzgyMjE7IGR1cmluZyB0aGUgaW5j
aWRlbnQuIE5ldGFueWFodSBtZXQgdGhlIGd1YXJkIGFuZCBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBhbWJhc3Nh
ZG9yIHRvIEFtbWFuIG9uIFR1ZXNkYXkgaW4gSmVydXNhbGVtLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+TGF1YiByZXBvcnRlZCBmcm9tIHRoZSBXZXN0IEJhbmsuIEFzc29jaWF0
ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVyIE1vaGFtbWVkIGluIFJhbWFsbGFoLCBXZXN0IEJhbmssIGFuZCBSZWVt
IFNhYWQgaW4gQW1tYW4sIEpvcmRhbiwgY29udHJpYnV0ZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.