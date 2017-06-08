All CATEGORIES
☰ Menu

Myanmar navy ship, fishermen find bodies in search for plane

By Esther Htusan
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 01:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Rescue personnel carry bodies recovered by fishing vessels in the waters off San Hlan village, in Laung Lone township, southern Myanmar, Thursday, June 8, 2017. Fishermen have joined navy and air force personnel in recovering bodies and aircraft parts from the sea off Myanmar, where a military plane carrying 122 people including 15 children crashed a day earlier. (AP Photo/Esther Htusan)


MORE IN NEWS

pizzacop09cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Children gobble pizza and hobnob with police at Summit Mall event

Fairlawn: A shiny, new black police vehicle with flashing lights greeted everyone who entered the concourse outside Macy’s before noon Thursday at Summit Mall.

ravenscraft09cut_01
Former Summit County politician Mark Ravenscraft dies at age 69
Founder’s Day weekend schedule of events
Regional news briefs — June 9, 2017
Last year’s Bridgestone Invitational chips in $1 million for area nonprofits
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next