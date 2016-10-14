All CATEGORIES
☰ Menu

Nations seek deal to reduce HFCs; could dent global warming

By Bradley Klapper
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 08:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

U.S. Secretary of State John Kerry, center-left, prepares for a bilateral meeting with the Chinese delegation, on the sidelines of the 28th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, in Kigali, Rwanda, Friday, Oct. 14, 2016. Nations strove Friday for a deal to phase out hydrofluorocarbons from air conditioners and refrigerators as part of efforts to fight climate change. (AP Photo)


MORE IN NEWS

countyexec14cut_01 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Summit County will make local political history when choosing county executive

Summit County voters will make local political history when they choose their next county executive.

trump14cut_1
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment
ksu14cut_2
KSU president talks about the Kent State Promise
Barberton’s vision for downtown still rolling out; here’s what’s to come - 8:13 AM
Akron school allows transgender second-grader to use girls’ restroom, cites Obama guidelines for transgender students’ rights
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next