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Nearly a week after hurricane hit Haiti, U.N. appeals for aid

By David McFadden  and Ben Fox
Associated Press

Published: October 10, 2016 - 09:32 PM
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People ford one of many rivers along the southern coast spanned by bridges that were destroyed or rendered unusable by Hurricane Matthew, near Port-a-Piment, Haiti, Monday. Nearly a week after the storm smashed into southwestern Haiti, some communities along the southern coast have yet to receive any assistance, leaving residents who have lost their homes and virtually all of their belongings struggling to find shelter and potable water.(AP Photo/Rebecca Blackwell)


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