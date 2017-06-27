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New cyberattack causes mass disruption in Europe

By Raphael Satter
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 10:58 AM
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FILE - In this in this Jan. 1, 2008 file photo a flag files over the headquarters of shipping company A.P. Moller-Maersk in Copenhagen, Denmark. Hackers Tuesday June 27, 2017 caused widespread disruption across Europe, hitting Ukraine especially hard. Russias Rosneft energy company also reported falling victim to hacking, as did shipping company A.P. Moller-Maersk, which said every branch of its business was affected. (Jens Dresling/AP via Ritzau, File) DENMARK OUT


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