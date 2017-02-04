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New Pentagon chief an instant hit in Japan, South Korea

By Robert Burns
Associated Press

Published: February 4, 2017 - 09:12 PM

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